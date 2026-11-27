Το ενδεχόμενο να πληρώνουμε με την τραπεζική μας κάρτα χωρίς να πληκτρολογούμε τον τετραψήφιο κωδικό PIN εξετάζει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός...



Τι ισχύει για την Ελλάδα



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα για τη γενικευμένη εφαρμογή των βιομετρικών καρτών στην ευρωπαϊκή αγορά ή στην Ελλάδα. Η εξάπλωσή τους θα εξαρτηθεί από το κόστος κατασκευής, την αποδοχή τους από τους καταναλωτές, τη συμβατότητα με τα συστήματα πληρωμών και τις εμπορικές αποφάσεις των τραπεζών.

Η Γαλλία βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει σε δοκιμές και εφαρμογές, αν και η συγκεκριμένη λύση δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ευρέως.Σε αντίθεση με τις συμβατικές τραπεζικές κάρτες, οι βιομετρικές διαθέτουν έναν μικρό αισθητήρα ενσωματωμένο στο πλαστικό τους, ο οποίος αναγνωρίζει το δακτυλικό αποτύπωμα του κατόχου.Η διαδικασία πληρωμής είναι σχετικά απλή: ο χρήστης τοποθετεί πρώτα το δάχτυλό του στον αισθητήρα και στη συνέχεια πλησιάζει την κάρτα στο τερματικό POS. Εφόσον το αποτύπωμα αναγνωριστεί ως το καταχωρισμένο του κατόχου, η συναλλαγή εγκρίνεται χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση του PIN.Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ότι τα βιομετρικά δεδομένα αποθηκεύονται στο ίδιο το chip της κάρτας. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να μεταφέρονται στο κατάστημα για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του πελάτη. Έτσι, η επιχείρηση δεν αποκτά πρόσβαση στο δακτυλικό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.Ορισμένες τράπεζες δίνουν, μάλιστα, τη δυνατότητα καταχώρισης περισσότερων από ενός αποτυπωμάτων. Για παράδειγμα, η Crédit Agricole επιτρέπει την αποθήκευση έως και δύο διαφορετικών δακτυλικών αποτυπωμάτων, ώστε ο πελάτης να μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο δάχτυλο εάν ο αισθητήρας δεν αναγνωρίσει το συνηθισμένο.Η χρήση βιομετρικών στοιχείων αποσκοπεί τόσο στην απλοποίηση των καθημερινών συναλλαγών όσο και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Όταν ο πελάτης δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει τον κωδικό του, περιορίζεται ο κίνδυνος να τον δει κάποιος τρίτος κατά τη διάρκεια μιας αγοράς ή να τον υποκλέψει μέσω κάποιας απάτης. Παράλληλα, ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυμάται έναν ακόμη τετραψήφιο αριθμό, τον οποίο ενδέχεται να ξεχάσει ή να αποκαλύψει κατά λάθος.Οι δοκιμές των τραπεζών στη ΓαλλίαΗ Γαλλία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές αγορές που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Η BNP Paribas είχε διαθέσει στο παρελθόν βιομετρική κάρτα σε συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, κατόχους Visa Premier, με πρόσθετη χρέωση. Ωστόσο, η τράπεζα σταμάτησε να δέχεται νέες αιτήσεις τον Δεκέμβριο του 2025 και σχεδιάζει να αποσύρει οριστικά τη συγκεκριμένη επιλογή έως το τέλος του 2026.Η Crédit Agricole εξακολουθεί να προσφέρει κάρτες με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος σε ορισμένες κατηγορίες Mastercard Gold και World Elite, ενώ η Société Générale έχει επίσης πραγματοποιήσει δοκιμές. Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, οι δοκιμές δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε ευρεία εμπορική διάθεση.Παρά τις δυνατότητες της βιομετρικής τεχνολογίας, η αντικατάσταση του PIN δεν αναμένεται να γίνει άμεσα και ολοκληρωτικά. Ακόμη και στις κάρτες που διαθέτουν αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, ο κωδικός εξακολουθεί να είναι απαραίτητος σε ορισμένες περιπτώσεις.Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, στις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, όταν η κάρτα εισάγεται στην υποδοχή του τερματικού ή όταν ο αισθητήρας δεν καταφέρει να αναγνωρίσει σωστά το αποτύπωμα. Επομένως, η βιομετρική ταυτοποίηση λειτουργεί ως εναλλακτικός τρόπος επιβεβαίωσης της ταυτότητας και όχι ως πλήρης κατάργηση του PIN.