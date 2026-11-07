Βγάζουν το Oruç Reis οι Τούρκοι! Ετοιμάζεται για τα ανοικτά της Λιβύης-Κρήτης για εξερεύνηση πετρελαίου η Άγκυρα

Νέα έξοδος του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, προαναγγέλουν οι Τούρκοι, η οποία δεν αφορά αποκλειστικά τη...

Νέα έξοδος του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, προαναγγέλουν οι Τούρκοι, η οποία δεν αφορά αποκλειστικά την εξερεύνηση πετρελαίου, αλλά την επιβολή τουρκικών τετελεσμένων κατά της Ελλάδος και της Κύπρου .Δηλώνοντας ότι η ημερήσια ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου θα συνεχιστεί στο ισοδύναμο των 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών, ο Τούρκος υπουργός ενέργειας Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι η κρατική εταιρεία TPAO θα αυξήσει τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και θα συνεχίσει τις έρευνες στο Γκαμπάρ και τη Νοτιοανατολική Ανατολία.Ο Μπαϊρακτάρ υπενθύμισε ότι έχουν υπογραφεί πολυάριθμες συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, λέγοντας: «Η στρατηγική ανάπτυξής μας προβλέπει την ενίσχυση της δραστηριότητας της TPAO στο εξωτερικό μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών ή συνεργασιών με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Ως εκ τούτου, πραγματοποιούμε γεωτρήσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Έχουμε συνεχιζόμενες εργασίες προς το Πακιστάν. Το σεισμικό μας σκάφος Oruç Reis βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς τα ύδατα ανοιχτά του Πακιστάν», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα AKSAM.Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι το μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε με τη Λιβύη σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών παρέχει και στις δύο χώρες πρόσθετες περιοχές εργασίας, αλλά οι δραστηριότητες εξερεύνησης αποφασίζονται για οικονομικούς λόγους.Ο ίδιος ανέφερε : «Γιατί βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Σομαλία και το Πακιστάν; Σύντομα, μπορεί επίσης να δραστηριοποιηθούμε στις θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, του Ιράκ ή του Λιβάνου. Επειδή χρειαζόμαστε πετρέλαιο και φυσικό αέριο».Ο Τούρκος υπουργός Μπαϊρακτάρ σημείωσε ότι η Τουρκία έχει πολλά έργα στην ατζέντα της, προσθέτοντας: «Οι οικονομικές και γεωλογικές συνθήκες θα είναι καθοριστικές στις αποφάσεις σχετικά με νέα κοιτάσματα».Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα επανενεργοποίησης του πετρελαιαγωγού Κιρκούκ-Μπανιάς μεταξύ Ιράκ και Συρίας, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η ενέργεια και η εξόρυξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την ειρήνη και την ευημερία. Χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία για να ενισχύσουμε τη σταθερότητα σε χώρες όπως η Συρία και στην περιοχή μας. Η Συρία χρειάζεται πολύ μεγάλο ποσό επενδύσεων. Δεν βλέπουμε τον αγωγό Κιρκούκ-Μπανιάς ως απειλή».Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι ο αγωγός αργού πετρελαίου Ιράκ-Τουρκίας δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε πλήρη δυναμικότητα και ότι εδώ και πολλά χρόνια προτείνουν στο Ιράκ την επέκταση του αγωγού μέχρι τη Βασόρα, προσθέτοντας:«Είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες συνεργασίες και δεν διστάζουμε για εναλλακτικές διαδρομές. Επειδή υπάρχει μια αγορά αρκετά μεγάλη για όλους. Προτείνουμε την αύξηση της ημερήσιας δυναμικότητας της τουρκικής διαδρομής από 1,5 εκατομμύριο βαρέλια σε 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Η συριακή διαδρομή θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί σε 1 έως 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Φυσικά, πιστεύουμε ότι η δική μας διαδρομή είναι πιο ανταγωνιστική από άποψη κόστους και πιστεύω επίσης ότι είναι πιο ευνοϊκή από άποψη ασφάλειας και σταθερότητας».Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε επίσης ότι περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια από την επένδυση των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προβλέπεται στο πλαίσιο του οράματος της Τουρκίας «Εθνική Ενέργεια 2040» θα πραγματοποιηθούν μέσω κρατικών εταιρειών ενέργειας και εξόρυξης, προσθέτοντας: «Όταν οι εταιρείες μας αναζητούν χρηματοδότηση μέσω sukuk ή παραδοσιακής χρηματοδότησης εμπορικού χρέους, βλέπουμε σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από τον Κόλπο όσο και από δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».Ο Τούρκος αξιωματούχος επεσήμανε ότι οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια, ειδικότερα, απαιτούν σημαντική χρηματοδότηση, δηλώνοντας: «Απαιτεί την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού (IFC), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτούς τους οργανισμούς».Ο Bayraktar δήλωσε ότι με αυτό το έργο, στοχεύουν στον τερματισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο πετρέλαιο στο νησί, μεταφέροντας ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Τουρκία στην Κύπρο, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση (GCA) έφεραν το θέμα στις Βρυξέλλες. Τεχνικά, απαιτούνταν έγκριση για αυτή τη νέα διασύνδεση λόγω της σύνδεσης της Τουρκίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO-E). Ένα τεχνικό ζήτημα μετατράπηκε γρήγορα σε πολιτικό. Μετά από αντιρρήσεις από την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, ο ENTSO-E δήλωσε ότι δεν μπορούσε να εγκρίνει την εγκατάσταση αυτής της σύνδεσης».Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε επίσης ότι είχαν προτείνει στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να διαθέσουν χωρητικότητα σε εταιρείες που επιθυμούν να πουλήσουν ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο μέσω της υποθαλάσσιας σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας έτσι στο νησί να έχει πρόσβαση σε καθαρότερη και χαμηλότερου κόστους ηλεκτρική ενέργεια, αλλά η προσφορά απορρίφθηκε για πολιτικούς λόγους.Πρόσθεσε ότι σχεδιάζουν να κατασκευάσουν έναν αγωγό φυσικού αερίου από την Τουρκία στο νησί, ο οποίος θα επέτρεπε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας καθαρότερες πηγές και, υπό κατάλληλες συνθήκες, την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο νότιο τμήμα του νησιού.Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Αυτή η συνεργασία μπορεί να ωφελήσει και τις δύο χώρες. Εάν εμείς ή κάποιος άλλος ανακαλύψει φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο στο μέλλον, ίσως είναι δυνατή η χρήση του αγωγού σε αντίστροφη ροή. Το αέριο θα μπορούσε να παραδοθεί στο νησί, στη συνέχεια στην Τουρκία και από την Τουρκία στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, μπορούμε να αναπτύξουμε μια εναλλακτική λύση στις υπάρχουσες οδούς εφοδιασμού».Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία για το ντίζελ μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ο Μπαϊρακτάρ απάντησε: «Πιστεύω ότι οι τουρκικές εταιρείες έχουν επίσης αρχίσει να αγοράζουν ξανά ντίζελ από τη Ρωσία. Αυτό ήταν σημαντικό λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο Στενό του Ορμούζ και των επιπτώσεων στα διυλιστήρια. Υπάρχει περιορισμένη προσφορά στην παγκόσμια αγορά ντίζελ. Η προμήθεια από τη Ρωσία είναι μια από τις σημαντικές επιλογές για εμάς και κάνει το έργο μας κάπως πιο εύκολο».Η Τουρκία επιχειρεί την έμπρακτη ενεργοποίηση και επιβολή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, εκμεταλλευόμενη την πρόσφατη πολιτική ανατροπή στη Λιβύη. Τον Οκτώβριο του 2026, η Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης επικύρωσε αιφνιδιαστικά το μνημόνιο του 2019, ανακαλώντας την προηγούμενη απόρριψή του. Αμέσως μετά, οι αρχές της Λιβύης απηύθυναν επίσημο κάλεσμα στην Τουρκία για τη διεξαγωγή ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.Η Τουρκία χρησιμοποιεί την πολιτική στροφή της Λιβύης για να νομιμοποιήσει το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Με τη συνδρομή των σεισμικών σκαφών της (όπως το Oruç Reis και το Barbaros), στοχεύει στην έναρξη ερευνών εντός της ζώνης που οριοθετεί το παράνομο μνημόνιο, αμφισβητώντας ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την επήρεια ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάσος.Η Αθήνα έχει τεθεί σε αυξημένη διπλωματική εγρήγορση. Με επιστολή της προς τον ΟΗΕ, η Ελλάδα επανέλαβε την πλήρη απόρριψη του μνημονίου, υπογραμμίζοντας ότι είναι παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος έχουν καταδικάσει την κίνηση της λιβυκής πλευράς, τονίζοντας ότι οι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας. pentapostagma.gr