Η Γερμανία χαρακτήρισε συμμορία και απαγορεύει την οργάνωση Nomads Bosporus Türkiye: Πάνω από 800 αστυνομικοί πραγματοποιούν εφόδους









Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απαγόρευσης, ξεκίνησαν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Βαυαρίας και της Ρηνανίας-Παλατινάτου.



Οι επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης, πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες.



Η επιχείρηση, με επικεφαλής το Αστυνομικό Τμήμα του Λούντβιχσμπουργκ, περιελάμβανε έρευνες σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες και πάνω από 800 αστυνομικούς. Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί 23 οχήματα, περισσότερα από 30 όπλα και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.Ο Χάγκελ αντέδρασε στην επίδειξη δύναμης της συμμορίας



Ο Χάγκελ δήλωσε ότι η ενέργεια στόχευε άμεσα μία από τις μεγαλύτερες συμμορίες μοτοσικλετιστών της Γερμανίας.



Τόνισε ότι όσοι πιστεύουν ότι είναι υπεράνω του νόμου μέσω επιδείξεων μεγέθους και βίας κάνουν λάθος, προσθέτοντας ότι οι δημόσιοι χώροι δεν είναι χώροι για να επιδεικνύουν οι εγκληματικές οργανώσεις τη δύναμή τους.



Πρόσθεσε επίσης ότι αυτή ήταν η πιο ολοκληρωμένη διαδικασία απαγόρευσης οργανώσεων που έχει αναληφθεί ποτέ στην ιστορία του κρατιδίου. Σύμφωνα με τον υπουργό, η οργάνωση προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ισχυρή και ανέγγιχτη μέσω των επιθετικών μουσικών βίντεο, των εκφοβιστικών μηνυμάτων και της εκκεντρικής συμπεριφοράς που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η συμμορία είναι μία από τις μεγαλύτερες στη Γερμανία Δημοσίευμα από Stern.deΣτο πλαίσιο της εφαρμογής της απαγόρευσης, ξεκίνησαν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Βαυαρίας και της Ρηνανίας-Παλατινάτου.Οι επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης, πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες.Η επιχείρηση, με επικεφαλής το Αστυνομικό Τμήμα του Λούντβιχσμπουργκ, περιελάμβανε έρευνες σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες και πάνω από 800 αστυνομικούς. Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί 23 οχήματα, περισσότερα από 30 όπλα και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.Ο Χάγκελ αντέδρασε στην επίδειξη δύναμης της συμμορίαςΟ Χάγκελ δήλωσε ότι η ενέργεια στόχευε άμεσα μία από τις μεγαλύτερες συμμορίες μοτοσικλετιστών της Γερμανίας.Τόνισε ότι όσοι πιστεύουν ότι είναι υπεράνω του νόμου μέσω επιδείξεων μεγέθους και βίας κάνουν λάθος, προσθέτοντας ότι οι δημόσιοι χώροι δεν είναι χώροι για να επιδεικνύουν οι εγκληματικές οργανώσεις τη δύναμή τους.Πρόσθεσε επίσης ότι αυτή ήταν η πιο ολοκληρωμένη διαδικασία απαγόρευσης οργανώσεων που έχει αναληφθεί ποτέ στην ιστορία του κρατιδίου. Σύμφωνα με τον υπουργό, η οργάνωση προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ισχυρή και ανέγγιχτη μέσω των επιθετικών μουσικών βίντεο, των εκφοβιστικών μηνυμάτων και της εκκεντρικής συμπεριφοράς που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.







Δημοσίευμα από την baden-wuerttemberg.de



Η απαγορευμένη ομάδα λειτουργούσε υπό την Gremium MC Γερμανίας, η οποία περιγράφεται ως η μεγαλύτερη εθνική παράνομη συμμορία μοτοσικλετιστών της Γερμανίας.



Ο Χάγκελ δήλωσε ότι το στοχευμένο παρακλάδι ήταν μία από τις μεγαλύτερες μονάδες της Gremium MC στη Γερμανία



Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης, η Gremium MC Γερμανίας στοχεύει στην αύξηση της περιφερειακής και οικονομικής της ισχύος και προσπαθεί τακτικά να επιτύχει αυτούς τους στόχους μέσω της βίας.



Ένας από τους βασικούς στόχους της λέσχης είναι η επιβολή της σφαίρας επιρροής της και των ισχυρισμών της για περιφερειακή κυριαρχία μέσω της βίας.



Οι επικεφαλής είχαν άμεση εμπλοκή στα εγκλήματα



Σύμφωνα με τον Χάγκελ, η Nomads Bosporus Türkiye και τα μέλη της έχουν εμπλακεί σε πολλά εγκλήματα τα τελευταία χρόνια.



Τα εγκλήματα που σχετίζονται με την οργάνωση περιλαμβάνουν επιθετική επίθεση με πυροβόλα όπλα, ληστεία, απειλές και εξαναγκασμό, καθώς και εγκλήματα που αφορούν όπλα, παράνομες ουσίες και επίθεση.



Υποστηρίζεται ότι οι ηγέτες της οργάνωσης συμμετείχαν άμεσα σε αυτά τα εγκλήματα και υποκίνησαν άλλους να κάνουν το ίδιο. Η απαγόρευση στοχεύει στην αποδόμηση της οργανωτικής και οικονομικής δομής της συμμορίας και στην εξάλειψη της ικανότητας των μελών να υποστηρίζουν το ένα το άλλο και να εκφοβίζουν τους ανθρώπους.



Ο Χάγκελ ευχαρίστησε τις αστυνομικές και τις μονάδες ασφαλείας που συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς και τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βαυαρίας και της Ρηνανίας-Παλατινάτου.





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Echedoros.blog Δημοσίευμα από την baden-wuerttemberg.deΗ απαγορευμένη ομάδα λειτουργούσε υπό την Gremium MC Γερμανίας, η οποία περιγράφεται ως η μεγαλύτερη εθνική παράνομη συμμορία μοτοσικλετιστών της Γερμανίας.Ο Χάγκελ δήλωσε ότι το στοχευμένο παρακλάδι ήταν μία από τις μεγαλύτερες μονάδες της Gremium MC στη ΓερμανίαΣύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης, η Gremium MC Γερμανίας στοχεύει στην αύξηση της περιφερειακής και οικονομικής της ισχύος και προσπαθεί τακτικά να επιτύχει αυτούς τους στόχους μέσω της βίας.Ένας από τους βασικούς στόχους της λέσχης είναι η επιβολή της σφαίρας επιρροής της και των ισχυρισμών της για περιφερειακή κυριαρχία μέσω της βίας.Σύμφωνα με τον Χάγκελ, η Nomads Bosporus Türkiye και τα μέλη της έχουν εμπλακεί σε πολλά εγκλήματα τα τελευταία χρόνια.Τα εγκλήματα που σχετίζονται με την οργάνωση περιλαμβάνουν επιθετική επίθεση με πυροβόλα όπλα, ληστεία, απειλές και εξαναγκασμό, καθώς και εγκλήματα που αφορούν όπλα, παράνομες ουσίες και επίθεση.Υποστηρίζεται ότι οι ηγέτες της οργάνωσης συμμετείχαν άμεσα σε αυτά τα εγκλήματα και υποκίνησαν άλλους να κάνουν το ίδιο. Η απαγόρευση στοχεύει στην αποδόμηση της οργανωτικής και οικονομικής δομής της συμμορίας και στην εξάλειψη της ικανότητας των μελών να υποστηρίζουν το ένα το άλλο και να εκφοβίζουν τους ανθρώπους.Ο Χάγκελ ευχαρίστησε τις αστυνομικές και τις μονάδες ασφαλείας που συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς και τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βαυαρίας και της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Η απαγόρευση εφαρμόστηκε στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης έρευνας σε τρία κρατίδια. Σημειώνεται ότι η Nomads Bosporus έχει απαγορευτεί και στην Τουρκία.Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, Μάνουελ Χάγκελ, ανακοίνωσε ότι η στοχευμένη ομάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες συμμορίες της χώρας.Στο γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, οι δραστηριότητες της συμμορίας μοτοσικλετιστών Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye και των συνδεδεμένων με αυτήν υποομάδων έχουν απαγορευτεί.Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Μάνουελ Χάγκελ ανακοίνωσε την απαγόρευση, δηλώνοντας ότι η λέσχη, καθώς και τα παραρτήματα Gremium MC Chapter Böblingen και Gremium MC Chapter Leonberg, έχουν απαγορευτεί.