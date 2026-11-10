Δεν έχουν τον Αλλάχ τους... ΕΚΤΑΚΤΟ: Η τουρκία έβγαλε NATVEX για τον απόπλου του Γαλλικού ερευνητικού! Δεν έχει καμιά σημασία απαντά η Αθήνα...

«Δεν έχει καμία σημασία - Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που έλαβαν αίτημα για άδεια», απαντά η Αθήνα σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο ...







Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε παράνομη και παράτυπη NAVTEX, με την οποία επιχειρεί η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι αυτή που αδειοδοτεί τις έρευνες του πλοίου, παρά το γεγονός ότι η αίτηση αδειοδότησης έχει υποβληθεί μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της, εξέδωσε την NAVTEX 1127/26, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020. Αναμένεται η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX, η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX.



Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες που παραθέτει η τουρκική NAVTEX προσομοιάζουν με εκείνες που περιλαμβάνει η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.



Η εταιρεία GSI και ο ΑΔΜΗΕ, στην ανακοίνωσή τους νωρίτερα απόψε, τόνιζαν ότι «Το ερευνητικό πλοίο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές», διαλύοντας έτσι τη σύγχυση που επιχειρεί να προκαλέσει η Τουρκία σχετικά με το ποιος αδειοδοτεί και συντονίζει τις έρευνες του πλοίου.



Η τουρκική NAVTEX αναφέρει τα εξής: «Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή, με αριθμό αναφοράς A/74/757. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα ακόλουθα σημεία».





Η Ελληνική αντίδραση...



«Δεν έχει καμία σημασία - Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που έλαβαν αίτημα για άδεια», απαντά η Αθήνα σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση Navtex από την Τουρκία για το Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Παράλληλα η Αθήνα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με την «προσήκουσα» αντίδραση, υποδηλώνοντας την πρόθεση για έκδοση αντι-NAVTEX.



Σύμφωνα με ενημέρωση από ανώτερα στελέχη του ΥΠΕΞ:



1. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες



2. Αμέσως μετά την έκδοση αλλά και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου



Όπως και να έχει, η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών.



3. Σχετικά με την τουρκική NAVTEX αυτή δεν έχει καμία σημασία αφού εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάση ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.



4. Επιπλέον η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.



5. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.



Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε παράνομη και παράτυπη NAVTEX, με την οποία επιχειρεί η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι αυτή που αδειοδοτεί τις έρευνες του πλοίου, παρά το γεγονός ότι η αίτηση αδειοδότησης έχει υποβληθεί μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της, εξέδωσε την NAVTEX 1127/26, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020. Αναμένεται η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX, η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX.



Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες που παραθέτει η τουρκική NAVTEX προσομοιάζουν με εκείνες που περιλαμβάνει η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Αντέδρασε η Τουρκία στον απόπλου του Abeille Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (10/11) , προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.