Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη εικόνα σε θαλάσσιες περιοχές, σύνορα και κρίσιμες υποδομές. Η δυνατό...



Η ονομασία LOTUS προέρχεται από το Low Observable Tactical Unmanned Air System, δηλαδή τακτικό μη επανδρωμένο αεροπορικό σύστημα χαμηλής παρατηρησιμότητας. Συντονιστής είναι η Intracom Defense, σε κοινοπραξία 11 εταίρων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ολλανδία.



Στην ελληνική συμμετοχή περιλαμβάνονται, πέρα από την Intracom Defense, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η ALTUS, η CFT και το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην ίδια κοινοπραξία συμμετέχει η ισπανική Embention, στοιχείο που αποτυπώνει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του εγχειρήματος.



Ο αρχικός προϋπολογισμός του LOTUS ορίστηκε στα 9,698 εκατ. ευρώ, με μέγιστη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8,779 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χρηματοδότηση μελέτης, σχεδίασης, πρωτοτύπων και δοκιμών του συστήματος.



Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται ένα μητρικό UAV με αισθητήρες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Προβλέπεται να μεταφέρει μικρότερα drones με αναδιπλούμενες πτέρυγες, τα οποία θα εκτοξεύονται από σωλήνες. Έτσι, το μητρικό αεροσκάφος θα μπορεί να παραμένει σε μεγαλύτερη απόσταση από μια απειλή, ενώ τα μικρότερα μέσα θα αναλαμβάνουν την εγγύτερη παρατήρηση.



Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επεξεργασία των δεδομένων επάνω στο αεροσκάφος για εντοπισμό, αναγνώριση και ταξινόμηση στόχων, καθώς και επίγειο σταθμό ελέγχου με ενσωματωμένες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι ασφαλείς επικοινωνίες και η αυτοπροστασία αποτελούν βασικούς άξονες της ανάπτυξης.



Η χαμηλή παρατηρησιμότητα αφορά τη μείωση της πιθανότητας εντοπισμού. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη σχεδίαση, τους αισθητήρες του αντιπάλου και τις συνθήκες της αποστολής. Δεν συνεπάγεται πλήρη αδυναμία εντοπισμού από τα αντίπαλα συστήματα.



Η επόμενη φάση συνδέεται με το ACTUS, το οποίο καλύπτει την εξέλιξη των LOTUS και PATROLLER. Η Intracom Defense ανακοίνωσε στις 3 Φεβρουαρίου 2025 συμφωνία ευρωπαϊκής επιχορήγησης 42 εκατ. ευρώ. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του ACTUS ανέρχεται σε 59,494 εκατ. ευρώ και αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού έργου. Το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αναλάβει ρόλο διαχείρισης του προγράμματος.



Το ACTUS ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2024 με διάρκεια 48 μηνών, επομένως ο προγραμματισμός του εκτείνεται έως τα τέλη του 2028. Περιλαμβάνει ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων, πρωτότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση. Το χρονοδιάγραμμα αφορά αυτές τις εργασίες και δεν αποτελεί ανακοίνωση ημερομηνίας παράδοσης του LOTUS στις Ένοπλες Δυνάμεις.



Η εξέλιξη συνεχίστηκε μέσα στο 2026. Στην τέταρτη γενική συνέλευση της κοινοπραξίας, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου στο Ελσίνκι με οικοδεσπότη την Patria, αξιολογήθηκε η πρώτη περίοδος του ACTUS και εξετάστηκαν οι επόμενες εργασίες ανάπτυξης, πρωτοτύπων και δοκιμών. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουλίου.



Στους στόχους του ACTUS περιλαμβάνονται μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε δύσκολες συνθήκες, βελτιωμένη αυτονομία λειτουργίας, προστασία των επικοινωνιών και ασφαλής ενσωμάτωση οπλισμού. Πρόκειται για αναπτυξιακούς στόχους του ευρύτερου προγράμματος, που δεν τεκμηριώνουν ήδη διαθέσιμη οπλισμένη διαμόρφωση του LOTUS.



Η βιομηχανική εικόνα έχει επίσης σημασία: η Intracom Defense παραμένει ελληνική εταιρεία με δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ από τον Ιούνιο του 2023 έχει περάσει στον έλεγχο της Israel Aerospace Industries. Ο χαρακτηρισμός «ελληνικό» για το LOTUS αφορά την ηγεσία της ανάπτυξης και τη σημαντική εγχώρια συμμετοχή σε μια διεθνή συνεργασία.



Η σύγκριση με το Searcher της Ισπανίας



Το Searcher Mk II-J είναι κατασκευής της ισραηλινής IAI. Στην Ισπανία συνδέεται με το σύστημα PASI του Στρατού Ξηράς, το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες, οπτική κάμερα και υπέρυθρο σύστημα FLIR για συλλογή εικόνας, με έλεγχο από επίγειο σταθμό.



Στο δημοσιευμένο τεχνικό δελτίο PASI του ισπανικού Στρατού για το Mk II-J αναφέρονται μέγιστη ταχύτητα 170 κόμβων, δηλαδή περίπου 315 χλμ./ώρα, επιχειρησιακή οροφή 19.000 ποδών, περίπου 5.791 μέτρων, και αυτονομία 12 ωρών. Το ίδιο δελτίο δίνει μέγιστο βάρος απογείωσης 427 κιλών, ωφέλιμο φορτίο 100 κιλών και εμβέλεια 250 χιλιομέτρων.



Αυτές οι τιμές αφορούν τη συγκεκριμένη δημοσιευμένη περιγραφή του Mk II-J. Η μέγιστη ταχύτητα, η μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης και το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο περιγράφουν διαφορετικά όρια λειτουργίας και δεν σημαίνουν ότι επιτυγχάνονται ταυτόχρονα στην ίδια αποστολή.



Η οικογένεια Searcher εξακολουθεί να εμφανίζεται σε δραστηριότητες του ισπανικού Στρατού και το 2026. Ένα Searcher συμμετείχε στην άσκηση HALCÓN 26, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, μαζί με άλλα μη επανδρωμένα μέσα και επίγειους αισθητήρες. Η άσκηση εστίασε στη συνεργασία των συστημάτων και στη μετάδοση της εικόνας που συλλέγουν.



Το LOTUS βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο ωριμότητας. Η επίσημη παρουσίασή του επικεντρώνεται στη σχεδίαση και στους αναπτυξιακούς στόχους, χωρίς αντίστοιχο πλήρες δελτίο επιδόσεων που να επιτρέπει ασφαλή αριθμητική αντιπαραβολή. Η ολοκλήρωση των δοκιμών και της πιστοποίησης θα καθορίσει την αξιολόγησή του.



Η σημερινή ισπανική προσπάθεια περιλαμβάνει και το νεότερο U850 SIRTAP της Airbus, που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στο Getafe. Ο κατασκευαστής προβλέπει παραμονή άνω των 20 ωρών στον αέρα. Η ισπανική παραγγελία αφορά εννέα συστήματα με 27 αεροσκάφη, εννέα σταθμούς εδάφους και δύο προσομοιωτές, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται πλέον για το 2028.



Για την Ελλάδα, η αξία του LOTUS θα κριθεί στην ποιότητα της πληροφορίας που θα παραδίδει και στην αξιοπιστία με την οποία θα ολοκληρώνει τις αποστολές του. Η επιτήρηση στο Αιγαίο απαιτεί αντοχή στον χρόνο, επικοινωνίες που λειτουργούν στις πραγματικές συνθήκες και γρήγορη αξιοποίηση της εικόνας από τις αρμόδιες μονάδες.



Η εγχώρια συμμετοχή στη σχεδίαση δημιουργεί επίσης τη δυνατότητα προσαρμογών, τεχνικής υποστήριξης και μελλοντικών αναβαθμίσεων. Το ουσιαστικό επόμενο βήμα είναι η μετατροπή αυτής της τεχνογνωσίας σε πιστοποιημένο σύστημα, με αποδεδειγμένες επιδόσεις και δυνατότητα σταθερής παραγωγής και υποστήριξης. newsauto.gr

Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη εικόνα σε θαλάσσιες περιοχές, σύνορα και κρίσιμες υποδομές. Η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον με πολλά νησιά και μεγάλες αποστάσεις, όπως το Αιγαίο.Η σύγκρισή του με το Searcher Mk II-J που έχει η Ισπανία και θεωρείται το κλύτερο αυτή τη στιγμή, δείχνει δύο διαφορετικές διαδρομές: την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας με ελληνικό συντονισμό και την αξιοποίηση ενός ήδη δοκιμασμένου συστήματος ισραηλινής κατασκευής. Για να έχει ουσία αυτή η αντιπαραβολή, χρειάζεται να συνυπολογιστούν οι αποστολές, οι αισθητήρες και το στάδιο ωριμότητας κάθε προγράμματος.