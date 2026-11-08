Αιγαίο: Νέες προκλήσεις από την Τουρκία – Οκτώ παραβάσεις στο FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις

Την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα έχουν ανέβει με αφορμή τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, του...
Την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα έχουν ανέβει με αφορμή τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πέταξαν πάνω από το Αιγαίο, πραγματοποιώντας παραβιάσεις του εναέριου χώρου και του FIR Αθηνών.
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, ότι 6 τουρκικά drones πραγματοποίησαν συνολικά 8 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα τουρκικά drones αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 UAV
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 6
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 4
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
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