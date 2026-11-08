Αιγαίο: Νέες προκλήσεις από την Τουρκία – Οκτώ παραβάσεις στο FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις

Την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα έχουν ανέβει με αφορμή τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, του...

Την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα έχουν ανέβει με αφορμή τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πέταξαν πάνω από το Αιγαίο, πραγματοποιώντας παραβιάσεις του εναέριου χώρου και του FIR Αθηνών.Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, ότι 6 τουρκικά drones πραγματοποίησαν συνολικά 8 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.Τα τουρκικά drones αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 UAVΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 6ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 4ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο