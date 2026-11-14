Εντυπωσιακό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΝ με τη νέα υπερσύγχρονη φρεγάτα FDI «Νέαρχος» εν πλω

Μοναδικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τη νέα φρεγάτα FDI “Νέαρχος” έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, προκαλώντας αίσ...









Μοναδικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τη νέα φρεγάτα FDI “Νέαρχος” έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, προκαλώντας αίσθηση στους φίλους των Ενόπλων Δυνάμεων. Το εντυπωσιακό βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του ΓΕΝ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο εν πλω να σκίζει τα κύματα.Η ανάρτηση αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της φρεγάτας «Νέαρχος» στην ανοιχτή θάλασσα, προσφέροντας μια ξεχωριστή ματιά στις δυνατότητες του νέου αποκτήματος του Πολεμικού Ναυτικού.Τα πλάνα επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή υπεροχή των φρεγατών τύπου FDI, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Lorient της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης της ελληνικής σημαίας και ένταξης της νεότευκτης φρεγάτας «Νέαρχος» στο Πολεμικό Ναυτικό, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ.