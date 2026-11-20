Το 63ο F-16 που αναβαθμίστηκε στη διαμόρφωση Viper παρέλαβε η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert. Απομένουν πλέον 19 ...



Τα 82 της ΕΑΒ και το πρωτότυπο «005»



Η αρίθμηση των παραδόσεων της ΕΑΒ αφορά τα 82 αεροσκάφη της σειράς αναβάθμισης στην Τανάγρα. Το «005» υπολογίζεται χωριστά. Ήταν το πρώτο ελληνικό F-16 που πέρασε στη διαμόρφωση Viper και χρησιμοποιήθηκε ως πρωτότυπο για τις δοκιμές της νέας διαμόρφωσης. Πέρασε από το πρόγραμμα δοκιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε από το Φορτ Γουόρθ στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2023. Έτσι προκύπτει ο τελικός αριθμός των 83 Viper, με 63 παραδόσεις από τη σειρά της ΕΑΒ, 19 αεροσκάφη που απομένουν και το πρωτότυπο.



Η αναβάθμιση αφορά αεροσκάφη Block 52+ και Block 52+ Advanced. Η ΕΑΒ πραγματοποιεί τις εργασίες στην Τανάγρα με την τεχνική υποστήριξη της Lockheed Martin.



Καθώς τα τελευταία μαχητικά περνούν διαδοχικά από τη γραμμή, το επόμενο ζητούμενο για την Πολεμική Αεροπορία είναι στην ίδια υποδομή με την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε να αναβαθμιστούν και τα Block 50.





F-16 Viper / Φωτογραφία αρχείου ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI





Η αμερικανική απάντηση για τα 38 Block 50



Η ελληνική πλευρά αναμένει την επίσημη αμερικανική προσφορά, τη Letter of Offer and Acceptance (LOA), σε συνέχεια του ελληνικού αιτήματος, του Letter of Request (LOR), για την αναβάθμιση 38 F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper. Στην προσφορά θα αποτυπωθούν το τεχνικό αντικείμενο, το κόστος, η υποστήριξη και το χρονοδιάγραμμα του νέου προγράμματος.



Στόχος είναι τα Block 50 να πάρουν σειρά στην ΕΑΒ μετά τα Block 52+ και Block 52+ Advanced, ώστε να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις, το εξειδικευμένο προσωπικό και η εμπειρία στην ολοκλήρωση και τον έλεγχο των συστημάτων. Η χρονική συνέχεια εξαρτάται από την αποδοχή της αμερικανικής προσφοράς και τον προγραμματισμό των εργασιών και των παραδόσεων εξοπλισμού. Με την αναβάθμιση και των 38 Block 50, ο συνολικός αριθμός των ελληνικών F-16 Viper θα φτάσει τα 121 αεροσκάφη.



Τι αλλάζει στη διαμόρφωση Viper



Στο επίκεντρο της αναβάθμισης βρίσκεται το ραντάρ AN/APG-83 AESA, με ενεργή ηλεκτρονική σάρωση. Προσφέρει βελτιωμένη δυνατότητα εντοπισμού και ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλαπλών στόχων, καθώς και λειτουργίες χαρτογράφησης εδάφους υψηλής ανάλυσης. Ο νέος υπολογιστής αποστολής και οι αναβαθμισμένες οθόνες του πιλοτηρίου επιτρέπουν στον χειριστή να αξιολογεί ταχύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνει. Μέσω του Link 16, το αεροσκάφος μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα με συμβατές φίλιες πλατφόρμες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής εικόνας.



Ο συνδυασμός αισθητήρων, υπολογιστικής ισχύος και διασύνδεσης κατατάσσει το Viper στα μαχητικά γενιάς 4,5. Για την Πολεμική Αεροπορία, το όφελος μετριέται ήδη στην πληρέστερη εικόνα που έχει στη διάθεσή του ο χειριστής και στη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα αεροσκάφη και μέσα επιτήρησης. Η ένταξη της ίδιας διαμόρφωσης σε περισσότερες Μοίρες διευρύνει τη διαθεσιμότητα αυτών των δυνατοτήτων στον στόλο των F-16.











Ο κορμός με τα Rafale και η επόμενη φάση με τα F-35



Τα Viper και τα 24 Rafale συγκροτούν τον κύριο κορμό των πιο σύγχρονων μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα F-16V δίνουν αριθμητικό βάθος και κοινή διαμόρφωση σε περισσότερες Μοίρες, ενώ τα Rafale προσθέτουν τις δικές τους δυνατότητες σε αποστολές αέρος-αέρος και κρούσης. Στην επόμενη φάση θα προστεθούν τα 20 F-35A που έχει παραγγείλει η Ελλάδα, εισάγοντας δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας και σύντηξης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες.



Η παράδοση του 63ου Viper φέρνει την Πολεμική Αεροπορία πιο κοντά στην ολοκλήρωση του εξοπλισμού των δύο Μοιρών του Αράξου. Η αμερικανική απάντηση για τα Block 50 θα καθορίσει τους όρους με τους οποίους η γραμμή της Τανάγρας μπορεί να συνεχίσει μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, με στόχο έναν ελληνικό στόλο 121 Viper.onalert.gr

Το 63ο F-16 που αναβαθμίστηκε στη διαμόρφωση Viper παρέλαβε η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert. Απομένουν πλέον 19 μαχητικά από τα 82 της σειράς αναβάθμισης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Μαζί με το πρωτότυπο αεροσκάφος με σειριακό αριθμό «005», ο συνολικός αριθμός των F-16 Viper θα φτάσει τα 83 με την ολοκλήρωση του προγράμματος.Οι παραδόσεις σε αυτή τη φάση ενισχύουν την 335 Μοίρα «Τίγρης» και την 336 Μοίρα «Όλυμπος» της 116 Πτέρυγας Μάχης στον Άραξο.Είναι οι δύο τελευταίες Μοίρες που εξοπλίζονται με Viper στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος. Με την τελευταία παράδοση, η πορεία του προγράμματος παραμένει συμβατή με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει η ΕΑΒ, με παραδόσεις έως το 2027.