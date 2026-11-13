Έκπληξη από Ιλχάν Αχμέτ για ψευδομουφτήδες: «Δήθεν εκλεγμένοι – Ούτε η Ασάφογλου (DEB) ψήφισε»

Του έχουμε σούρει στο παρελθόν τα μύρια όσα... Και θα συνεχίζουμε όσο και όπου τον βρίσκουμε εκεί που δεν πρέπει... όμως εδώ οφείλουμε να ...







«Αντιδημοκρατικός ο αποκλεισμός των γυναικών – Ούτε η πρόεδρος του ΚΙΕΦ δεν ψήφισε»



Αναφερόμενος στην απουσία του γυναικείου φύλου από τις εσωτερικές διαδικασίες ανάδειξης των ψευδομουφτήδων, ο κ. Ιλχάν Αχμέτ χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σύστημα ως «πάρα πολύ άδικο» και «αντιδημοκρατικό», φέρνοντας μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόεδρο του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ), Τσιγδέμ Ασάφογλου.



«Ξέρετε, το άλλο σύστημα με τους δήθεν εκλεγμένους Μουφτήδες, που θεωρούν -και έχουν το επιχειρήματα ότι- αυτός ο νόμος είναι αντιδημοκρατικός, είναι πάρα πολύ άδικος. Και είναι αντιδημοκρατικός γιατί; Καταρχήν δεν ψηφίσαν ποτέ γυναίκες. Πέραν του ότι μέσα σε ένα τζαμί έγινε ντεμέκ ψηφοφορία, το οποίο βέβαια δεν συνάδει με το Σύνταγμα. Διότι όταν λέμε εκλογές, πρέπει να είναι καθολικές, πρέπει να είναι μυστικές, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να υπάρχει και κρατική νομιμοποίηση. Άρα, εκτός του ότι οι εκλογές δεν είναι εκλογές, δεν ψήφισαν οι γυναίκες. Ας πούμε, η Τσιγδέμ Ασάφογλου, η οποία είναι πρόεδρος του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ) που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ίδια δεν ψήφισε τον Ιμπραήμ Σερίφ», σημείωσε ο βουλευτής Ροδόπης.



Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε την αδικία που υφίστανται οι γυναίκες της μειονότητας, δηλώνοντας: «Νομίζω αυτά είναι τραγικά και αδικούνται οι γυναίκες στη μειονότητα, ενώ δικαίωμα στον ποιμενάρχη τους ή στον καθοδηγητή τους τον θρησκευτικό έχουν δικαίωμα και οι γυναίκες. Δεν έχουν μόνο οι άνδρες».



«Η εμπιστοσύνη καλλιεργείται με μόχθο – Ανάγκη εφαρμογής των νόμων»



Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ προέβη σε μια ειλικρινή αποτίμηση των σχέσεων μεταξύ των μειονοτικών πολιτών και του ελληνικού κράτους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά και τα κατάλοιπα καχυποψίας που παραμένουν λόγω ιστορικών βιωμάτων.



«Σαφώς η εμπιστοσύνη μεταξύ ενός μειονοτικού πολίτη και του κράτους έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι η καχυποψία που υπήρχε παραδοσιακά ισχύει ακόμα σε κάποια μέλη της μειονότητας, λόγω και της σκληρής αστυνομοκρατίας που υπήρχε πριν από 30-40 χρόνια. Άρα, τη λέξη “εμπιστοσύνη” πρέπει να την καλλιεργήσουμε με μόχθο και καθημερινά δίνουμε αυτόν τον αγώνα», τόνισε, υπενθυμίζοντας τον ρόλο των Διακομματικών Επιτροπών του 1990 και της πρόσφατης υπό την Ντόρα Μπακογιάννη.



Παράλληλα, ο βουλευτής αναφέρθηκε στις θετικές διακρίσεις που στήριξαν την ισότητα ευκαιριών (όπως η ποσόστωση εισαγωγής στα ΑΕΙ και το 5‰ στο Δημόσιο το 2008), ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη μη εφαρμογή ψηφισμένων νόμων, επικαλούμενος το θεσμικό πλαίσιο του 2008 για τα Βακούφια.



Τέλος, χαρακτηρίζοντας ως θετικό το νομοθέτημα του 2022 για τη διαδικασία επιλογής των νόμιμων Μουφτήδων, πρότεινε τη μελλοντική του διεύρυνση με θεσμοθέτηση ειδικής ποσόστωσης για τη συμμετοχή γυναικών στην 33μελή επιτροπή προτεινόντων.

Την ανάγκη διαρκούς καλλιέργειας της εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, αλλά και την αδήριτη ανάγκη για θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων, υπογράμμισε ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ.Μιλώντας στο πλαίσιο του 3ου Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο διεξήχθη στην Τσανάκλειο Σχολή στην Κομοτηνή κατά το διήμερο 3-4 Νοεμβρίου, ο βουλευτής τοποθετήθηκε για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Μουφτείες, τη διαχείριση της περιουσίας των Βακουφίων, αλλά και για τα θετικά μέτρα ένταξης της μειονότητας στο κοινωνικό σύνολο.Ιδιαίτερη αιχμή της παρέμβασης του αποτέλεσε η κριτική που άσκησε στις άτυπες διαδικασίες που ακολουθούνται από συγκεκριμένους κύκλους για την ανάδειξη παράλληλων δομών θρησκευτικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι στερούνται δημοκρατικής νομιμοποίησης και αποκλείουν πλήρως τις γυναίκες.