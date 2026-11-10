Το «come back» των NH-90: Η επόμενη μέρα με νέα FOS και σταθερή υποστήριξη

Η προσπάθεια επιστροφής των ελικοπτέρων NH-90 σε ουσιαστική επιχειρησιακή δράση δείχνει να αποδίδει τους πρώτους καρπούς. Η υλοποίηση της...



Από τη σύμβαση στις εργασίες συντήρησης



Η συμφωνία που «άνοιξε τον δρόμο» για την επανεκκίνηση της υποστήριξης υπογράφηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2025 μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσω της ΓΔΑΕΕ, και της NH Industries. Η σύμβαση 014Α/2025 αποτέλεσε κρίσιμο βήμα για έναν στόλο που επί χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα τεχνικής υποστήριξης.



Η NH Industries ανακοίνωσε ότι η πενταετής συμφωνία, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτει προμήθεια ανταλλακτικών, υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξη των ελληνικών NH-90 TTH. Πλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert, η εφαρμογή της περνά στο πεδίο των εργασιών και αρχίζει να δημιουργεί προοπτική βελτίωσης της εικόνας του στόλου.



Η μετάβαση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η υπογραφή μιας FOS εξασφαλίζει το συμβατικό πλαίσιο, όμως η διαθεσιμότητα κρίνεται στην έγκαιρη άφιξη υλικών, στην εκτέλεση των επιθεωρήσεων και στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων. Κάθε ελικόπτερο πρέπει να επιστρέφει στη Μονάδα του με τις προβλεπόμενες εργασίες ολοκληρωμένες και την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση.



Το αποτέλεσμα θα φανεί σταδιακά, καθώς περισσότερα μέσα θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πτήσεων. Η βελτίωση δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο σε μια μεμονωμένη ημέρα αυξημένης διαθεσιμότητας, αλλά στη δυνατότητα διατήρησης επαρκούς αριθμού ελικοπτέρων για εκπαίδευση και επιχειρησιακές απαιτήσεις σε βάθος χρόνου.











Συντήρηση με απαιτητικό πλαίσιο EMAR 145



Η έναρξη υλοποίησης της FOS συνοδεύεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από υψηλές απαιτήσεις αεροπλοϊμότητας, με εφαρμογή του πλαισίου EMAR 145 στη συντήρηση. Πρόκειται για ουσιαστική παράμετρο της προσπάθειας, καθώς η επαναφορά των ελικοπτέρων προϋποθέτει τεχνική αξιοπιστία, πλήρη καταγραφή εργασιών και συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.



Το EMAR 145 αφορά τις απαιτήσεις για οργανισμούς συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών. Στο επίκεντρό του βρίσκονται η οργάνωση της συντήρησης, οι εγκαταστάσεις, το κατάλληλο προσωπικό, τα εργαλεία, τα τεχνικά δεδομένα και οι διαδικασίες ελέγχου και αποδέσμευσης μετά την εκτέλεση εργασιών. Η εφαρμογή των απαιτήσεων εντάσσεται στην εποπτεία της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής αεροπλοϊμότητας.



Για τα NH-90, το στοιχείο αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της προηγμένης τεχνολογίας τους και του διαφορετικού ιστορικού υποστήριξης κάθε ελικοπτέρου. Η επαναφορά ενός μέσου απαιτεί αξιολόγηση της κατάστασής του, αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων και ολοκλήρωση όλων των ελέγχων που προβλέπει το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης.



Στόχος είναι κάθε παράδοση να συνοδεύεται από τις προϋποθέσεις ασφαλούς και συστηματικής αξιοποίησης. Η τήρηση των διαδικασιών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η αύξηση του πτητικού έργου και η εμπιστοσύνη πληρωμάτων και τεχνικών στην επόμενη ημέρα του προγράμματος. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Η έναρξη υλοποίησης της FOS συνοδεύεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από υψηλές απαιτήσεις αεροπλοϊμότητας, με εφαρμογή του πλαισίου EMAR 145 στη συντήρηση. Πρόκειται για ουσιαστική παράμετρο της προσπάθειας, καθώς η επαναφορά των ελικοπτέρων προϋποθέτει τεχνική αξιοπιστία, πλήρη καταγραφή εργασιών και συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.Το EMAR 145 αφορά τις απαιτήσεις για οργανισμούς συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών. Στο επίκεντρό του βρίσκονται η οργάνωση της συντήρησης, οι εγκαταστάσεις, το κατάλληλο προσωπικό, τα εργαλεία, τα τεχνικά δεδομένα και οι διαδικασίες ελέγχου και αποδέσμευσης μετά την εκτέλεση εργασιών. Η εφαρμογή των απαιτήσεων εντάσσεται στην εποπτεία της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής αεροπλοϊμότητας.Για τα NH-90, το στοιχείο αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της προηγμένης τεχνολογίας τους και του διαφορετικού ιστορικού υποστήριξης κάθε ελικοπτέρου. Η επαναφορά ενός μέσου απαιτεί αξιολόγηση της κατάστασής του, αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων και ολοκλήρωση όλων των ελέγχων που προβλέπει το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης.Στόχος είναι κάθε παράδοση να συνοδεύεται από τις προϋποθέσεις ασφαλούς και συστηματικής αξιοποίησης. Η τήρηση των διαδικασιών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η αύξηση του πτητικού έργου και η εμπιστοσύνη πληρωμάτων και τεχνικών στην επόμενη ημέρα του προγράμματος.

Η προσπάθεια επιστροφής των ελικοπτέρων NH-90 σε ουσιαστική επιχειρησιακή δράση δείχνει να αποδίδει τους πρώτους καρπούς. Η υλοποίηση της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η ενεργοποίηση της συντήρησης μέσω outsourcing και ο σχεδιασμός για την επόμενη FOS δημιουργούν προϋποθέσεις σταδιακής αύξησης των διαθεσιμοτήτων των ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, έπειτα από μια μακρά περίοδο προβλημάτων και περιορισμένης αξιοποίησης.Ήδη το πρώτο NH-90 που έχει ενταχθεί στη διαδικασία συντήρησης με ανάθεση σε εξωτερικό φορέα προγραμματίζεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2027. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοσή του θα ακολουθήσει η είσοδος του δεύτερου ελικοπτέρου, ώστε η προσπάθεια ανάταξης να αποκτήσει συνέχεια και συγκεκριμένο ρυθμό.Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για την υπογραφή της επόμενης σύμβασης υποστήριξης. Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ζητούμενο για το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι η σημερινή προσπάθεια να έχει βάθος χρόνου και να εξασφαλίσει σταθερή παρουσία των NH-90 στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.