Η παραβίαση εξέθεσε μη διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αξιωματούχος του ODNI δήλωσε ότι τα διαβαθμισμένα συστήματα δεν επηρεάστηκαν. Παραβία...

Η παραβίαση εξέθεσε μη διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αξιωματούχος του ODNI δήλωσε ότι τα διαβαθμισμένα συστήματα δεν επηρεάστηκαν.Παραβίαση κυβερνοασφάλειας που εξέθεσε μη διαβαθμισμένες πληροφορίες εντόπισαν πρόσφατα η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI), σύμφωνα με τους New York Times. Η εφημερίδα επικαλείται πρόσωπα με γνώση του περιστατικού.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβερνοεπίθεση επηρέασε δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση πληροφοριών σε δημόσια, μη διαβαθμισμένα έγγραφα. Παραμένει ασαφές ποιες ακριβώς πληροφορίες εκτέθηκαν.Αξιωματούχος του ODNI δήλωσε ότι η παραβίαση δεν επηρέασε κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες ή διαβαθμισμένα συστήματα.