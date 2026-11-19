Οι ομάδες των Ειδικών Δυνάμεων του ΕΣ θα μπορούν να προσβάλλουν αποβατικά σκάφη, ταχύπλοα και ελαφρά τεθωρακισμένα που ενδεχωμένος να επι...

Οι ομάδες των Ειδικών Δυνάμεων του ΕΣ θα μπορούν να προσβάλλουν αποβατικά σκάφη, ταχύπλοα και ελαφρά τεθωρακισμένα που ενδεχωμένος να επιχειρήσουν να πατησουν ελληνικό έδαφος εξαυλώνοντας τα στην κυριολεξίαΗαπόκτηση των αντιαρματικών εκτοξευτών Carl Gustaf M4 σηματοδοτεί μια ουσιαστική αναβάθμιση της ισχύος πυρός των ελληνικών ειδικών δυνάμεων, ( ειδικά στα νησιά μας σατο Αιγαίο) αντικαθιστώντας παλαιότερα φορητά συστήματα.Το πρόγραμμα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και χρηματοδοτείται μέσω των ευνοϊκών όρων του ευρωπαϊκού κανονισμού SAFE.Οι νέοι εκτοξευτές προορίζονται να αντικαταστήσουν σταδιακά τους παλαιούς γαλλικούς εκτοξευτές STRIM που χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες από τις ελληνικές μονάδες.Ο σχεδιασμός αφορά την προμήθεια περίπου 150 συστημάτων σε πρώτο στάδιο για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, με εκτιμώμενο κόστος που κυμαίνεται στα 40 εκατ. ευρώ.Χάρη στη χρήση τιτανίου και ανθρακονημάτων, το Carl Gustaf M4 της Saab ζυγίζει κάτω από 7 κιλά (6,6 κιλά) και έχει μήκος μικρότερο από 1 μέτρο. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά του από αμφίβιες και αερομεταφερόμενες ομάδες κρούσης.Το σύστημα διαμετρήματος 84 χιλ. μπορεί να βάλλει ευρεία γκάμα βλημάτων, από διατρητικά θωράκισης (HEAT) και κατά οχυρωμένων θέσεων, μέχρι βλήματα κατά προσωπικού (HE), καπνογόνα, φωτιστικά, αλλά και σύγχρονα προγραμματιζόμενα ή κατευθυνόμενα πυρομαχικά.Διαθέτει ράγα Picatinny για την προσαρμογή προηγμένων συστημάτων ελέγχου πυρός (όπως το FCD 558), θερμικών διοπτρών και έξυπνων σκοπευτικών, αυξάνοντας κατακόρυφα την πιθανότητα πλήγματος με την πρώτη βολή.Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στον μηχανισμό SAFE εξασφαλίζοντας χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση των αμυντικών της ικανοτήτων, λαμβάνοντας μάλιστα την πρώτη προκαταβολή τον Ιούλιο του 2026.Με την προσθήκη σύγχρονων συστημάτων ελέγχου πυρός (Fire Control Devices), ο σκοπευτής υπολογίζει αυτόματα την απόσταση και την ταχύτητα του στόχου, μειώνοντας τον χρόνο έκθεσης στο πεδίο της μάχης.Σε αντίθεση με παλαιότερα αντιαρματικά, το M4 επιτρέπει τη βολή μέσα από κτίρια ή οχυρωμένες θέσεις με ειδικά πυρομαχικά, στοιχείο κρίσιμο για επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον.Το χαμηλό βάρος των 6,6 κιλών και το μειωμένο μήκος (κάτω από 1 μέτρο) επιτρέπουν στους καταδρομείς να επιχειρούν με μεγαλύτερη ευελιξία σε νησιωτικό περιβάλλον και κατά την αγκίστρωση από ελικόπτερα ή σκάφη.Μέχρι την άφιξη των πρώτων παρτίδων στα τέλη του 2027, αναμένεται η προσαρμογή των εγχειριδίων εκπαίδευσης και η προετοιμασία των στελεχών για την αξιοποίηση όλης της γκάμας των σύγχρονων πυρομαχικών (αντιαρματικά, διάτρησης οχυρώσεων, καπνογόνα, φωτιστικά).Το χαμηλό βάρος (κάτω από 7 κιλά) επιτρέπει στους καταδρομείς να κινούνται γρήγορα σε βραχώδη εδάφη, να στήνουν ενέδρες και να αλλάζουν αμέσως θέση βολής ώστε να αποφεύγουν τα εχθρικά πυρά αντιποίνων.Με την ποικιλία πυρομαχικών 84 mm, οι ομάδες των Ειδικών Δυνάμεων μπορούν να προσβάλλουν αποβατικά σκάφη, ταχύπλοα και ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα ήδη από τη φάση προσέγγισης των ακτών.Η δυνατότητα βολής από κλειστούς χώρους (όπως κτίρια ή οχυρωμένες θέσεις) καθιστά το σύστημα πολύτιμο για την άμυνα σε παράκτιους οικισμούς και λιμάνια, προσφέροντας κάλυψη στους χειριστές.Ένα μικρό τμήμα αμφίβιων ή ορεινών καταδρομών αποκτά ισχύ πυρός που παλαιότερα απαιτούσε βαρύτερα και δυσκίνητα μέσα υποστήριξης, ενισχύοντας την ικανότητα αυτόνομης δράσης αποκομμένων μονάδων.