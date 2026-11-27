Στο τελευταίο στάδιο της προσυμβατικής διαδικασίας βρίσκεται το πρόγραμμα υποστήριξης και αναβάθμισης των μεταγωγικών αεροσκαφών C-27J Sp...



Τι περιλαμβάνει η νέα σύμβαση για τα C-27J Spartan



Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η εξασφάλιση της τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης των μεταγωγικών αεροσκαφών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης τους.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:





Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) με εγγυημένη διαθεσιμότητα και λειτουργία επτά αεροσκαφών C-27J Spartan, μέσω του μοντέλου εφοδιαστικής υποστήριξης βάσει επιδόσεων (PBL).

Πλήρη εξωτερική βαφή έξι αεροσκαφών του τύπου.

Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης (AUP) επτά αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων συλλογών αναβάθμισης.

Προμήθεια υλικών για την αξιοποίηση του έβδομου μεταγωγικού αεροσκάφους.

Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, επισκευών και ανταλλακτικών που δεν καλύπτονται από το πάγιο συμβατικό αντίτιμο (O&A).



Μέσω της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης επιδιώκεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων τεχνολογικής απαρχαίωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού, καθώς και η συμμόρφωση των αεροσκαφών με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς αεροπλοΐας.

Στόχος η αξιοποίηση επτά μεταγωγικών αεροσκαφών



Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση του έβδομου C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας.



Αντίθετα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η επαναφορά του όγδοου αεροσκάφους κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα ως πηγή ανταλλακτικών για την υποστήριξη του υπόλοιπου στόλου.



Το νέο πρόγραμμα αυξάνει από έξι σε επτά τον αριθμό των αεροσκαφών για τα οποία προβλέπεται εγγυημένη υποστήριξη, σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση.

Η σύμβαση υποστήριξης του 2022



Στις 7 Ιουλίου 2022 είχε υπογραφεί μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) και της ιταλικής Leonardo η σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης 010Γ/22.



Η συγκεκριμένη σύμβαση είχε τετραετή διάρκεια και οικονομικό αντικείμενο ύψους 55.723.670 ευρώ, με στόχο την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας υλικών για έξι αεροσκάφη C-27J Spartan.



Το μοντέλο υποστήριξης που είχε επιλεγεί βασιζόταν στη χρονοχρέωση ανά ώρα πτήσης (PBH). Αντί της ξεχωριστής προκαταβολής του κόστους για ανταλλακτικά και επισκευές, ο χρήστης καταβάλλει προκαθορισμένο αντίτιμο ανά ώρα πτήσης.



Η συγκεκριμένη μέθοδος αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε το 1962 από τη βρετανική Bristol Siddeley για την υποστήριξη αεροκινητήρων. Η εταιρεία αποκτήθηκε το 1968 από τη Rolls-Royce, κατασκευάστρια των δύο στροβιλοελικοφόρων κινητήρων AE 2100D2 που χρησιμοποιεί το C-27J Spartan.



Εφόσον η σύμβαση του 2022 ενεργοποιήθηκε έναν μήνα μετά την υπογραφή της, η τετραετής διάρκειά της θα είχε ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2026.



Η πορεία των C-27J Spartan στην Πολεμική Αεροπορία



Η αρχική προμήθεια των ιταλικών μεταγωγικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε μέσω της σύμβασης 004Γ/03, η οποία υπεγράφη στις 29 Ιανουαρίου 2003.



Η συμφωνία με την τότε Alenia Aermacchi, σημερινή Leonardo, προέβλεπε την απόκτηση 12 αεροσκαφών τακτικών μεταφορών C-27J Spartan. Από αυτά, οκτώ παραδόθηκαν και εντάχθηκαν στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία.



Η ένταξη των αεροσκαφών σε υπηρεσία ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2005, με την τοποθέτησή τους στην 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.



Με τη νέα σύμβαση, η Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει να εξασφαλίσει τόσο τη διαθεσιμότητα των μεταγωγικών της όσο και την τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων πτήσης τους.



Για την υπογραφή της σύμβασης απομένει η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.





Στο τελευταίο στάδιο της προσυμβατικής διαδικασίας βρίσκεται το πρόγραμμα υποστήριξης και αναβάθμισης των μεταγωγικών αεροσκαφών C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, με στόχο την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας επτά αεροσκαφών του τύπου.Είδη ΑεροπορίαςΣύμφωνα με πληροφορίες του Defence Point, το σχέδιο της σύμβασης έχει ήδη διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας πριν από την υπογραφή της.Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένα του Ν. 4700/2020, ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.Στις 2 Απριλίου 2026 ακολούθησε η υπογραφή της Απόφασης Ενεργοποίησης Προγράμματος Στρατιωτικού Εξοπλισμού (ΑΕΠΣΕ) από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.Στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα επανήλθε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία ενημερώθηκε και κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την κατακύρωση και τη σύναψη της σύμβασης προς όφελος του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.