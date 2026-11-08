Δίχως τέλος οι θανατικές ποινές στο Ιράν: Εκτέλεσαν τρεις άνδρες για στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Στην εκτέλεση τριών ανδρών προχώρησε σήμερα το Ιράν, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι «δρούσαν για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ», καθώς κα...

Στην εκτέλεση τριών ανδρών προχώρησε σήμερα το Ιράν, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι «δρούσαν για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ», καθώς και ότι «συμμετείχαν σε ένοπλες ταραχές» κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του περασμένου Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.Οι εκτελέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά άλλων που έχει πραγματοποιήσει το Ιράν τους τελευταίους μήνες για τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, με τους περισσότερους από τους καταδικασθέντες να κατηγορούνται για σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.Ο Χασάν Ντιομπάντ, ο Χαμίντ Καζεμί και ο Ρεζά Ζανγκανέ κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα, χειροβομβίδες και βόμβες μολότοφ, πυρπόλησαν δημόσια κτίρια και προκάλεσαν ζημιές σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην πόλη Καράτζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην παροχή ρεύματος σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με την ιρανική δικαιοσύνη.AdvertisementΣύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ο Ντιόμπαντ συνελήφθη στις 11 Ιανουαρίου έπειτα από έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ως ύποπτος στις επιθέσεις κατά δημόσιας περιουσίας και για πρόκληση βίας.Δέκα άλλα πρόσωπα που κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν στις ταραχές υπό τις οδηγίες του συνελήφθησαν στη συνέχεια.Η εκτέλεση των τριών ανδρών έγινε μετά την επικύρωση των ποινών τους από το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 5 έως 10 χρόνων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.