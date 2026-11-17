Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα δίκτυο που δρούσε στη γείτονα χώρα και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή δ...

Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα δίκτυο που δρούσε στη γείτονα χώρα και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή δοφολονία εναντίον ατόμου στην Ελλάδα.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σκοπιανής υπηρεσίας, το δίκτυο αυτό φέρεται να ενεργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, το οποίο φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος Ιρανός φέρεται να συνδέεται, επίσης, με έταιρο πρόσωπο που έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων, από τις αρχές του 2026, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδας και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, έχει αναλάβει δράση για την αποκάλυψη των προθέσεων και των σχεδίων ατόμων που συνδέονται με ιρανικούς παράγοντες, για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, ανέλαβε μια σειρά επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκάλυψη ενός δικτύου πληρεξουσίων από τη χώρα, που συνδέεται με τον Ιρανό πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος διαφοροποιείται ως άτομο που συνδέεται με άλλους πληρεξούσιους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον βαρόνο των ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.Το δίκτυο αποτελείται από άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές οργανώσεις στα Σκόπια, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές υλικοτεχνικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα.