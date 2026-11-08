Χουριέτ σήμερα Κυριακή: Αν η Γαλλία δεν ενημερώσει γραπτώς για το καλώδιο η κρίση θα κλιμακωθεί

Η εφημερίδα Χουριέτ αναφέρει στο κυριακάτικο φύλλο της ότι όλα θα εξαρτηθούν από την στάση της Γαλλίας και τι είδους ενημέρωση θα κάνει σ...



Συνεχίζονται οι επαφές Άγκυρας - Παρισίου



Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών το προηγούμενο βράδυ, στην οποία επισημαίνεται ότι «η διαδικασία χορήγησης συγκατάθεσης σχετικά με το έργο του καλωδίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», καταδεικνύει ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού με στόχο την επίλυση του ζητήματος.



Ωστόσο, η διατύπωση της ανακοίνωσης φανερώνει ότι οι γαλλικές πρωτοβουλίες δεν έχουν μέχρι στιγμής ικανοποιήσει την τουρκική πλευρά.



Υπαρκτός ο κίνδυνος κρίσης



Το κλίμα που υπάρχει στον τουρκικό τύπο είναι ότι εάν η Γαλλία δεν αποστείλει στο μεταξύ στην Άγκυρα την μια έγγραφη ενημέρωση, ενδεχόμενη έναρξη εργασιών από το πλοίο σε περιοχή που η Αγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτει στα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτά έχουν κατατεθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 18 Μαρτίου 2020, θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα κρίση.



Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα Χουριέτ βρίσκεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο η Άγκυρα να προχωρήσει σε ενέργειες με στόχο τη διακοπή των ερευνητικών εργασιών. "Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάληψη της έντασης που είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια, όταν τουρκικά και ελληνικά πολεμικά πλοία είχαν βρεθεί αντιμέτωπα", αναφέρει χαρακτηριστικά.





Η εφημερίδα Χουριέτ αναφέρει στο κυριακάτικο φύλλο της ότι όλα θα εξαρτηθούν από την στάση της Γαλλίας και τι είδους ενημέρωση θα κάνει στην Τουρκία προκειμένου να αποφευχθεί η κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο την επανεκκίνηση των ερευνών για το καλώδιο.Με τίτλο, «Ο κόμπος στο καλώδιο: Τα βλέμματα στρέφονται στη Γαλλία» η τουρκική εφημερίδα επισημαίνει ότι στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Γαλλία αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας από το Παρίσι, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, αναμένεται να δοθεί λύση στο αδιέξοδο μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι εάν η Γαλλία δεν προχωρήσει στην έγγραφη ενημέρωση που ζητά η Τουρκία, η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο ενδέχεται να κλιμακωθεί.