Έρχονται βροχές και καταιγίδες, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα – Η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

Με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με τον καιρό να παρουσιάζει επιδείνωση ...









Περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία τη Δευτέρα, καθώς οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.



Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία θα επεκταθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.



Στη δυτική χώρα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες. Από το απόγευμα υπάρχει επίσης πιθανότητα καταιγίδων στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, προτού εξασθενήσουν σταδιακά.



Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.



Παρά την επιδείνωση του καιρού, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.



Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Περιορίζονται οι βροχές, πού υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων





Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Τρίτη στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Στις περιοχές αυτές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως έως τις απογευματινές ώρες. Το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.



Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.



Οι άνεμοι θα είναι γενικά μεταβλητοί, έντασης 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο.



Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Εξασθενούν τα φαινόμενα και ανεβαίνει η θερμοκρασία





Πιο ήπιες καιρικές συνθήκες αναμένονται την Τετάρτη, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν πρόσκαιρα.



Ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, χωρίς να αναμένονται εκτεταμένα φαινόμενα.



Η ορατότητα θα παραμείνει τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ σε αρκετές περιοχές θα ευνοηθεί ο σχηματισμός ομίχλης.



Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, ολοκληρώνοντας ένα τετραήμερο με αρκετές εναλλαγές στον καιρό, από τις βροχές και τις καταιγίδες έως τη σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με τον καιρό να παρουσιάζει επιδείνωση από τη Δευτέρα (9/11), όταν τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας.Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική Ελλάδα, ενώ τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κατά τόπους έντονες καταιγίδες στα δυτικά. Από την Τρίτη (10/11) αναμένεται σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή αλλά σταδιακή άνοδο από τη Δευτέρα, ενώ οι πρωινές και βραδινές ώρες θα χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ορατότητα και κατά τόπους ομίχλες.