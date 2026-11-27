Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος που καταδικάζει το παράνομο τουρκολιβυκό ...

Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος που καταδικάζει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με την τουρκική πλευρά να κάνει λόγο για «μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς».Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα σε ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:Απορρίπτουμε το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα (26 Νοεμβρίου) κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), το οποίο αφορά το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, που υπογράψαμε με τη Λιβύη το 2019. Το ψήφισμα περιέχει μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς.Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Μάλιστα, αυτό έχει επιβεβαιωθεί από απόφαση του ίδιου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υιοθέτηση ψηφισμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —τα οποία υπαγορεύονται από πολιτικά κίνητρα και αγνοούν το διεθνές δίκαιο, στο όνομα δήθεν της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών— αποτελεί μια μάταιη προσπάθεια.Η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θα καταστεί δυνατή μόνο μέσω προσεγγίσεων που θέτουν στο επίκεντρο τον διάλογο, τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία.Αναμένουμε από τους αξιωματούχους της ΕΕ να υιοθετήσουν μια στάση σύμφωνη με αυτή την προσέγγιση.