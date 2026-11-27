Είναι ίσως μία από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένα άτομο και... οι εικόνες μιας πέτρας από ένα κάτω από ένα ηλεκτρον...
Είναι ίσως μία από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένα άτομο και...
οι εικόνες μιας πέτρας από ένα κάτω από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, μας δείχνει πώς μοιάζουν από κοντά.
Οι πέτρες στα νεφρά αναπτύσσονται όταν τα ούρα δεν μπορούν να αποδυναμώσουν όλες τις ουσίες σε αυτά όπως το ασβέστιο και το ουρικό οξύ. Οι ουσίες αυτές κολλάνε μεταξύ τους και σχηματίζουν αυτοί οι τρομακτικοί, αγκαθωτοί κρύσταλλοι.
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