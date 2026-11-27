











Είναι ίσως μία από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένα άτομο και...οι εικόνες μιας πέτρας από ένα κάτω από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, μας δείχνει πώς μοιάζουν από κοντά.Οι εικόνες είναι από ένα εργαστήριο στο Κολέγιο Eastfield στο Ντάλας των ΗΠΑ. Υπεύθυνος για τις φωτογραφίες είναι ο Murry Gans, όταν ένας συνάδελφός του, του έφερε μια πέτρα στα νεφρά για να την εξετάσει.Οι πέτρες στα νεφρά αναπτύσσονται όταν τα ούρα δεν μπορούν να αποδυναμώσουν όλες τις ουσίες σε αυτά όπως το ασβέστιο και το ουρικό οξύ. Οι ουσίες αυτές κολλάνε μεταξύ τους και σχηματίζουν αυτοί οι τρομακτικοί, αγκαθωτοί κρύσταλλοι.