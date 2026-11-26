Συνελήφθη, μετά από καταδίωξη, ένας ανήλικος στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης, ο οποίος κατηγορείται μαζί με έναν ακόμα ανήλικο γ...

Συνελήφθη, μετά από καταδίωξη, ένας ανήλικος στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης, ο οποίος κατηγορείται μαζί με έναν ακόμα ανήλικο για 23 κλοπές σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα σε διάστημα 13 ημερών.Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος αναζητείτο από τις Αρχές αφού είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δραστών για τις 23 κλοπές στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Δήμου Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας Ημαθίας. Χθες το μεσημέρι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό σε περιοχή της Χαλκηδόνας.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ανήλικος μόλις είδε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή και ακολούθως άρπαξε αυτοκίνητο. Με το όχημα κινήθηκε προς την περιοχή της Αλεξάνδρειας, αγνοώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς όπου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο και συνελήφθη.Ο συλληφθείς, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο.