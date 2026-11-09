Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος … καταράστηκε την ποδοσφαιρική ομάδα της Σεβίλλης;

vimaorthodoxiasΜία φοβερή ιστορία με πρωταγωνιστές τη Σεβίλλη, τον θρυλικό τεχνικό Νταν Γεωργιάδη και τον Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας θυμήθη...

vimaorthodoxiasΜία φοβερή ιστορία με πρωταγωνιστές τη Σεβίλλη, τον θρυλικό τεχνικό Νταν Γεωργιάδη και τον Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας θυμήθηκαν οι Ανδαλουσιάνοι το καλοκαίρι όταν αγωνίστηκαν σε φιλικό με την ΑΕΚ.Πρόκειται για την περίφημη «κατάρα του Αγίου Νεκταρίου», που σύμφωνα με τους Ισπανούς κυνηγούσε τη Σεβίλλη για περίπου 25 χρόνια και ξεκίνησε από την…Αίγινα!Όλα άρχισαν την περίοδο 1970-71, όταν στον πάγκο των Ισπανών καθόταν ο Έλληνας τεχνικός Νταν Γεωργιάδης, παλιός παίκτη του Παναθηναϊκού και μεταξύ άλλων προπονητής σε Παναχαϊκή, Ολυμπιακό, Λάρισα, Πανιώνιο, Τρίκαλα αλλά και Εθνική ομάδα.Ο κοσμογυρισμένος τεχνικός, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή από το 1998, είχε την έμπνευση να φέρει τη Σεβίλλη στην Αθήνα για σειρά φιλικών. Τότε οι Ανδαλουσιάνοι ήταν μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ισπανίας αλλά και της Ευρώπης. Ο Γεωργιάδης, αποφάσισε να συνδυάσει το τερπνόν μετά του ωφελίμου, πηγαίνοντας την ομάδα και στην Ακρόπολη των Αθηνών.Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην Ελλάδα, ο Γεωργιάδης μιλούσε συνέχεια στους παίκτες του για τον Άγιο Νεκτάριο και έτσι αποφάσισε να διοργανώσει μία εκδρομή στην Αίγινα, για μία επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Νεκταρίου.Ο Έλληνας τεχνικός, είχε δημιουργήσει στους παίκτες την εντύπωση ότι θα αντίκριζαν έναν εντυπωσιακό ιερό ναό, μεγαλοπρεπέστερο και από την Βασιλική της Μακαρένα στη Σεβίλλη. Όπως αναφέρει όμως ο θρύλος, οι παίκτες όταν έφτασαν στην Αίγινα δεν έμειναν και τόσο εντυπωσιασμένοι, κάνοντας και τη σχετική πλάκα στον Γεωργιάδη.Με την επιστροφή στην Ισπανία, η Σεβίλλη πήρε την κάτω βόλτα, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στο τέλος της σεζόν και πολλούς να αποδίδουν την παρακμή στην «κατάρα του Αγίου Νεκταρίου».Στην Ανδαλουσία πίστεψαν τόσο πολύ σε αυτό, που το 1995, ο Αντόνιο Λεάλ Γκονζάλες, γιατρός της ομάδας και γιός του επικεφαλής του ιατρικού τιμ του συλλόγου τη δεκαετία του 1970 Αντόνιο Λεάλ Γκρασιάνι, με την ευκαιρία των αγώνων με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, επισκέφτηκε την Αίγινα 25 χρόνια μετά και πρόσφερε αφιερώματα στον Άγιο Νεκτάριο για να λύσει την κατάρα!Ακολούθησε η κατάκτηση ενός Κυπέλλου Ισπανίας, ενός Σούπερ Καπ, τεσσάρων Κυπέλλων ΟΥΕΦΑ/Γιουρόπα Λιγκ και ενός ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ…