Στην αέναη προσπάθεια να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην επιβίωση και τη θρέψη μέσω της τροφής, η έντονη καθημερινότητα πολύ συχνά μα...
Στην αέναη προσπάθεια να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην επιβίωση και τη θρέψη μέσω της τροφής, η έντονη καθημερινότητα πολύ συχνά μας κατευθύνει ενστικτωδώς στην πρώτη – ας γεμίσουμε το στομάχι μας με «κάτι», για να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο. Φυσικά, υπάρχουν πολλοί έξυπνοι τρόποι για να φέρουμε περισσότερη θρέψη στη διατροφή μας ακόμα κι αν είμαστε πολυμήχανα όντα (π.χ. το meal prep).
Στο μεταξύ, όμως, το εν λόγω κείμενο εστιάζει σε κάποιες σημαντικές συνέπειες του διατροφικού «survival mode» και αυτές δεν είναι άλλες από τις ελλείψεις βιταμινών που τείνουν να παρουσιάζονται με ποικίλα, μικρά συμπτώματα, αλλά με αρνητική επίδραση στην υγεία μακροπρόθεσμα.
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