Επίθεση της Μαλλιωτάκη στον ισλαμιστή Ερντογάν για το ψευδοκράτος: «Οι ΗΠΑ πρέπει να σταθούν στο πλευρό της Κύπρου απέναντι στις επιθετικές τακτικές της Τουρκίας»

Χωρίς περιστροφές και με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη ύψωσε ανάστημα απέναντι στον τουρκικό αν...

Χωρίς περιστροφές και με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη ύψωσε ανάστημα απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, δίνοντας ηχηρή απάντηση στο παραλήρημα Ερντογάν για την επέτειο του ψευδοκράτους.Συγκεκριμένα, έδωσε απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την συμπλήρωση 43 ετών από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.Η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής της Νέας Υόρκης, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άσκησε δριμεία κριτική στην Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα την Κύπρο —έναν σύμμαχο των ΗΠΑ— επί 52 συναπτά έτη. Όπως τόνισε , με την ενέργεια αυτή η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά μια σειρά από διεθνείς συνθήκες, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές του ΝΑΤΟ.Σχολιάζοντας την κλιμάκωση της ρητορικής της Άγκυρας, σημείωσε ότι, καθώς ο κ. Ερντογάν εντείνει τις απειλές και τις επιθετικές τακτικές στην περιοχή, καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταθούν στο πλευρό της Κύπρου, στηρίζοντας την ελευθερία.Καταλήγοντας, η Νικόλ Μαλλιωτάκη υπογράμμισε πως η Ουάσινγκτον οφείλει να καλέσει την Τουρκία: Να συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο, να αποσύρει το σύνολο των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από το νησί και να επιτρέψει στους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες, που εκδιώχθηκαν βίαια από τις εστίες τους, να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.