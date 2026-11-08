Σκότωσε και την οικογένεια του ο ψυχάκιας που έσπειρε τον θάνατο στην Πολωνία και τον βαφτίζουν εύκολα ακροδεξιό!

Αν ήταν ισλαμιστής σαν και αυτούς που μακελεύουν συχνά πυκνά κόσμο στην Ευρώπη θα μιλούσαν για ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα! Τώρ...





Βρέθηκαν τρεις σοροί στο σπίτι του



Κατά την διάρκεια ερευνών τους, οι αρχές της Κρακοβίας ανακάλυψαν τις σορούς τριών ανθρώπων, δύο γυναικών ενός άνδρας, στο σπίτι του δράστη στο Όστροβιετς Σβιεντοκσίσκι, μια περιοχή περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του μακελειού.



Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι δύο γυναίκες και ο ένας άνδρας που εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα, αποτελούσαν μέλη της άμεσης οικογένειας του δράστη.





Αλλά... Τρομοκρατική ενέργεια



Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση με τους έξι νεκρούς στην Κρακοβία, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ - Καμίζ, καθώς η τοπική κοινότητα παρακολουθεί με σοκ τις εξελίξεις της υπόθεσης.



Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στα νότια της χώρας, όταν ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας 25χρονος Πολωνός, άνοιξε πυρ κατά περαστικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, και τραυματίζοντας 16 ακόμη.



Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα άτομα που έχασαν την ζωή τους ήταν τρεις Πολωνοί, ένας Βρετανός, και δύο ακόμη άνθρωποι, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε τουρίστες από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και τη Βρετανία και δύο αστυνομικοί, ο ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.



Ακροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστης



Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων», ο οποίος έχει «πολύ ριζοσπαστικές απόψεις».



«Όλα υποδηλώνουν ότι ο δράστης έχει επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο των ερευνών μας», εξήγησε ο Κιερβίνσκι, προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.



«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, διέψευσε δημοσιεύματα τοπικών μέσων που έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων. «Ο δράστης δεν ήταν και δεν είναι στρατιώτης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δεν είχε ποτέ καμία σχέση με το στρατό», τόνισε ο Κοσινιάκ-Καμίς.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφές το κίνητρο του δράστη.





Αν ήταν ισλαμιστής σαν και αυτούς που μακελεύουν συχνά πυκνά κόσμο στην Ευρώπη θα μιλούσαν για ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα! Τώρα παρ' όλο που βρήκαν στο σπίτι του νεκρά μέλη της οικογένειας του συνεχίζουν να μιλούν για ακροδεξιά τρομοκρατία...«Όλα υποδηλώνουν ότι ο δράστης έχει επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο των ερευνών μας», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά