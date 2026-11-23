Εκατοντάδες σχολεία στη Γερμανία αλλά και στη Δανία δέχθηκαν σήμερα το πρωί απειλητικά μέιλ για τοποθέτηση βόμβας. Ειδικότερα, σύμφωνα με...



Ειδικότερα, σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία του Φράιμπουργκ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Γερμανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι: «Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, οι απειλές εστάλησαν μέσω μέιλ σε περισσότερα από 450 σχολεία σε όλη τη χώρα».



Άγνωστο είναι ποιος είναι ο αποστολέας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είχαν όλα το ίδιο περιεχόμενο και τίτλο: «Ο θάνατος σας περιμένει». Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Προς το παρόν, οι ερευνητές δεν θεωρούν αξιόπιστες τις απειλές.



Απειλές για βόμβες σε σχολεία και στη ΔανίαΤην ίδια ώρα, η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι έλαβε πολλές προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση βομβών σε σχολεία σε όλη τη χώρα, τις οποίες όμως χαρακτήρισε «αβάσιμες».



«Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ότι οι απειλές διατυπώθηκαν μέσω μέιλ. «Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία» πρόσθεσε.



Στη Βόρεια Γιουτλάνδη η αστυνομία υπογράμμισε ότι «προς το παρόν (...) δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε εκκενώσεις (σχολείων) ούτε να λάβουμε ειδικά μέτρα ασφαλείας».



Εδώ και μερικές εβδομάδες η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών σε σχολεία και αεροσκάφη, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ, περιστατικά που ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.



Την προηγούμενη εβδομάδα περισσότερα από 10 σχολεία εκκενώθηκαν στην Ισπανία έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας. Νωρίτερα τον Νοέμβριο είχαν εκκενωθεί σχολεία στην Ιταλία, αφού έλαβαν απειλές για τοποθέτηση βόμβας.

Εκατοντάδες σχολεία στη Γερμανία αλλά και στη Δανία δέχθηκαν σήμερα το πρωί απειλητικά μέιλ για τοποθέτηση βόμβας.