Το παίζουν νταβατζήδες... Οι Τούρκοι ενεργοποίησαν την υπηρεσία κυκλοφορίας Πλοίων στην Α.Μεσόγειο

Τουρκία περάτωσε άρον-άρον τις δραστηριότητες προσωρινής αποδοχής για το Έργο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο (DAGTH...

Το σύστημα μεταδίδει πληροφορίες πλοίου στα κέντρα των Κατεχομένων και της Μερσίνης, αναφέρει τουρκικό ΜΜΕ.Το «Έργο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο (DAGTH),» που υλοποιείται για τον πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο από την Άγκυρα, και αφορά την παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, για την παράνομη και φανταστική "Γαλάζια Πατρίδα", ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δραστηριότητες προσωρινής αποδοχής του, αναφέρει ο τουρκικός τύπος.Το τουρκικό σύστημα κυκλοφορίας πλοίων επιτρέπει την ενεργή ανίχνευση των κινήσεων των πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας εικόνας.Χάρη στο σύστημα, οι πληροφορίες ταυτότητας, διαδρομής, πλοήγησης και φορτίου όλων των πλοίων που εισέρχονται στην περιοχή κάλυψης μεταδίδονται ταυτόχρονα και με ασφάλεια τόσο στο Κέντρο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όσο και στο Κέντρο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων της Μερσίνης.Η Άγκυρα επιδιώκει τον ψηφιακό έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο, όλων των πλοίων ανεξαρτλητου τύπου, μεσκοπό την άμεση αντίδραση σε οτιδήποτε κρίνει η τουρκική πλευρά ότι επηρεάζει τα παράνομα συμφέροντα της, ενώ δείχνει την τάση να γίνει " χωροφύλακας" της περιοχής.Το σύστημα βασίζεται σε τρεις κρίσιμους σταθμούς παράκτιας επιτήρησης που εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Κύπρο (συγκεκριμένα στις περιοχές Τσάιροβα/Άγιος Θεόδωρος, Σαντραζαμκόι/Λιβερά και Ντιπκάρπαζ/Ριζοκάρπασο).Όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες ναυσιπλοΐας (ταυτότητα πλοίου, AIS, ακριβές φορτίο, πορεία και προορισμός) δεν αποθηκεύονται απλώς τοπικά. Διαβιβάζονται ακαριαία στο κέντρο ελέγχου της Αμμοχώστου και Κατεχομένων και ταυτόχρονα στο κεντρικό Κέντρο Υπηρεσιών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας στη Μερσίνη της Τουρκίας.Το λογισμικό της HAVELSAN ενσωματώνει αλγορίθμους AI για την «ανίχνευση ανωμαλιών». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το σύστημα προειδοποιεί αυτόματα τους Τούρκους χειριστές εάν κάποιο πλοίο (π.χ. ερευνητικό, πλωτό γεωτρύπανο ή πολεμικό) εισέλθει σε θαλάσσιες ζώνες τις οποίες η Άγκυρα έχει αυθαίρετα «χαράξει» ως κομμάτι της Γαλάζιας Πατρίδας.Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία αποκτά πλέον τον απόλυτο ψηφιακό έλεγχο των εμπορικών και στρατιωτικών κινήσεων γύρω από την Κύπρο, ελέγχοντας πλήρως τα περάσματα προς το Σουέζ και τις περιοχές ενεργειακού ενδιαφέροντος της Ανατολικής Μεσογείου.Η Τουρκία χρησιμοποιεί τεχνολογικά συστήματα πολιτικής και εμπορικής ναυσιπλοΐας για να εδραιώσει de facto τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της επί της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ.Η χρήση συστημάτων διαχείρισης και επιτήρησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, όπως το Έργο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο (DAGTH), αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών και έντονων γεωπολιτικών αναλύσεων στην περιοχή.Διπλωματικοί και στρατιωτικοί αναλυτές στην Ελλάδα και την Κύπρο επισημαίνουν ότι η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, ιδιαίτερα όταν αυτά ελέγχονται από κέντρα στη Μερσίνη και την κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά πολιτικούς ή εμπορικούς σκοπούς ναυσιπλοΐας.Υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου επιτήρησης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Άγκυρας (όπως το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας») με στόχο:Τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων (de facto έλεγχος) σε θαλάσσιες ζώνες που αλληλοεπικαλύπτονται ή αμφισβητούνται.Την προβολή ισχύος και την επιχειρησιακή καταγραφή της ναυτικής κίνησης στην κυπριακή και ελληνική ΑΟΖ.Την ενίσχυση των επιχειρημάτων της Τουρκίας περί δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης (SAR) ή ελέγχου ναυσιπλοΐας σε ευρύτερες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με τις διαδικασίες της Άγκυρας για την προώθηση ειδικού νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» στην τουρκική εθνοσυνέλευση, με στόχο τη μετατροπή του δόγματος σε εσωτερικό δίκαιο της χώρας.Η ρητορική περί «αποτροπής κατάληψης» της Γαλάζιας Πατρίδας εντάθηκε ιδιαίτερα, λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης απέναντι σε περιφερειακά έργα, όπως οι έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.Το συγκεκριμένο δόγμα και οι τουρκικές ενέργειες συνεχίζουν να προκαλούν την έντονη αντίδραση της Αθήνας και της Λευκωσίας, ενώ καταγράφονται ως πάγιες πηγές ανησυχίας και αποσταθεροποίησης στις επίσημες εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία.