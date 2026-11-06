Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: Τι είναι και πώς θα καταλάβετε αν και τι σας συμβαίνει

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ), χαρακτηρίζεται από παράλογες σκέψεις και φόβους (εμμονές), που σας οδηγούν να επιδεικνύετε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (καταναγκασμούς). Είναι επίσης δυνατό να εκδηλωθεί μόνο με εμμονές ή μόνο με καταναγκασμούς.Τα άτομα με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι έχουν εμμονές που δεν είναι λογικές και μπορεί να τις αγνοούν επίτηδες. Αλλά αυτό αυξάνει περισσότερο την κάθε εμμονή και το άγχος. Τελικά, φτάνουν στο σημείο προβαίνουν σε ψυχαναγκαστικές πράξεις, σε μια προσπάθεια να “απαλύνουν” τα αγχωτικά συναισθήματά τους.Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή συχνά επικεντρώνεται γύρω από συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα ο φόβος μόλυνσης από μικρόβια. Για να διευκολύνει αυτόν τον φόβο του, ένα άτομο με ΙΔΨ μπορεί να πλένει ψυχαναγκαστικά τα χέρια του μέχρι του σημείου που το πλύσιμο γίνεται επώδυνο και η επιδερμίδα του είναι “σκασμένη”. Αυτό καταλήγει σε μια “τελετουργική” συμπεριφορά και έναν “φαύλο κύκλο” που είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ΙΨΔ.