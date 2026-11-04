Άγρια συμπλοκή ακροαριστερών (ΕΑΑΚ) και Πασόκων (ΠΑΣΠ) στην Πανεπιστημιούπολη! Τρείς τραυματίες, ένας από μολότοφ, ένας από τσεκούρι!!!

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκ...



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έναν τραυματία.

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί από το ΕΚΑΒ για τρεις τραυματίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο φέρουν τραύματα στα κάτω άκρα από ξυλοδαρμό, ενώ ο τρίτος φέρεται να έχει τραυματιστεί από βόμβα μολότοφ.Παράλληλα, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρεται να εισήλθαν στο κτίριο του Μαθηματικού, πιθανότατα προκειμένου να κρυφτούν, ενώ έχουν αναφερθεί φθορές στους χώρους του.Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή