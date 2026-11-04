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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Άγρια συμπλοκή ακροαριστερών (ΕΑΑΚ) και Πασόκων (ΠΑΣΠ) στην Πανεπιστημιούπολη! Τρείς τραυματίες, ένας από μολότοφ, ένας από τσεκούρι!!!

Νοεμβρίου 04, 2026

  Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκ...

 



Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έναν τραυματία.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί από το ΕΚΑΒ για τρεις τραυματίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο φέρουν τραύματα στα κάτω άκρα από ξυλοδαρμό, ενώ ο τρίτος φέρεται να έχει τραυματιστεί από βόμβα μολότοφ.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρεται να εισήλθαν στο κτίριο του Μαθηματικού, πιθανότατα προκειμένου να κρυφτούν, ενώ έχουν αναφερθεί φθορές στους χώρους του.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή

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