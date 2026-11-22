Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κατηγόρησε το Σάββατο το Ιράν ότι έπληξε μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στη χώρα, προκαλώντας...

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κατηγόρησε το Σάββατο το Ιράν ότι έπληξε μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στη χώρα, προκαλώντας πυρκαγιά.«Ως αποτέλεσμα της αποτρόπαιας ιρανικής επίθεσης, επλήγη μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η Πολιτική Προστασία επιχειρεί για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, έχουν προκληθεί υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.Παράλληλα, αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από δυσλειτουργία αμερικανικού πυραύλου αναχαίτισης, ενώ άλλα υποστήριξαν ότι το περιστατικό οφείλεται σε συντρίμμια ιρανικού drone που αναχαιτίστηκε.