Γιατί το Νησί του Πάσχα δεν έχει καθόλου δέντρα Ποιες θεωρίες είναι οι επικρατέστερες

Εκτός από τα εμβληματικά και μυστηριώδη γλυπτά σε σχήμα κεφαλιού για τα οποία και φημίζεται, το Νησί του Πάσχα διαθέτει ακόμη ένα περίεργο ...



Ο λόγος που το Νησί του Πάσχα δεν έχει καθόλου δέντρα



Σύμφωνα με το grunge.com, λοιπόν, το Νησί του Πάσχα είχε κάποτε δέντρα, και μάλιστα πάρα πολλά -ίσως ακόμη και εκατομμύρια. Οι πρώτοι Πολυνήσιοι άποικοι έφτασαν στο Νησί του Πάσχα γύρω στο 1200 μ.Χ., και πιστεύεται ότι άρχισαν να αποδεκατίζουν τα δέντρα καθώς άρχισαν να καλλιεργούν, ενώ ο πληθυσμός τους όλο και αυξανόταν. Και ενώ η ανθρωπότητα, τραγικά, φαίνεται να έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στην εξεύρεση πόρων και την αποξήρανσή τους, η μοίρα των δασών στο Νησί του Πάσχα φαίνεται να είναι πιο πολύπλοκη από το αποτέλεσμα της ανθρώπινης αλαζονείας και μόνο, αναφέρει το grunge.com.







Και ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ύπαρξη αυτών των γιγάντιων γλυπτών σε μεγάλο βαθμό επηρέασε την ύπαρξη των δέντρων στο νησί, υπάρχουν ακόμη περισσότερες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αναφέρει το grunge.com, πέρα από αυτές τις δύο.



Σύμφωνα με το Live Science, λοιπόν, οι πολυνησιακοί αρουραίοι εμφανίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη διατροφή των κατοίκων του νησιού και ο πολλαπλασιασμός των αρουραίων (ίσως ήρθαν στο νησί από Ευρωπαίους ταξιδιώτες) σίγουρα δεν θα βοηθούσε και τόσο πολύ στην ανάπτυξη των δέντρων στο νησί.



Οι προσπάθειες αναδάσωσης, ωστόσο, συνεχίζονται, αναφέρει το grunge.com, αλλά οι θερμές συνθήκες και το ηφαιστειακό έδαφος (το οποίο δεν συγκρατεί την υγρασία από τη βροχή) απλώς προσθέτουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και έχει αντιμετωπίσει το Νησί του Πάσχα, για τα οποία δεν ευθύνονται αποκλειστικά μόνο οι άνθρωποι. Και ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ύπαρξη αυτών των γιγάντιων γλυπτών σε μεγάλο βαθμό επηρέασε την ύπαρξη των δέντρων στο νησί, υπάρχουν ακόμη περισσότερες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αναφέρει το grunge.com, πέρα από αυτές τις δύο.Σύμφωνα με το Live Science, λοιπόν, οι πολυνησιακοί αρουραίοι εμφανίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη διατροφή των κατοίκων του νησιού και ο πολλαπλασιασμός των αρουραίων (ίσως ήρθαν στο νησί από Ευρωπαίους ταξιδιώτες) σίγουρα δεν θα βοηθούσε και τόσο πολύ στην ανάπτυξη των δέντρων στο νησί.Οι προσπάθειες αναδάσωσης, ωστόσο, συνεχίζονται, αναφέρει το grunge.com, αλλά οι θερμές συνθήκες και το ηφαιστειακό έδαφος (το οποίο δεν συγκρατεί την υγρασία από τη βροχή) απλώς προσθέτουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και έχει αντιμετωπίσει το Νησί του Πάσχα, για τα οποία δεν ευθύνονται αποκλειστικά μόνο οι άνθρωποι.

Το Νησί του Πάσχα είναι ένα μοναχικό, όμορφο και ονειρικό μέρος στον Ειρηνικό Ωκεανό, που βρίσκεται 2.200 μίλια από την ακτή της Χιλής. Είναι το σπίτι του αρκετά μεγάλου όρους Terevaka, και είναι επίσης γνωστό ως «Te Pito te Henua», ή ο «Ομφαλός του Κόσμου». Το νησί έχει έναν μέτριο και σε μεγάλο βαθμό πολυνησιακό πληθυσμό, αλλά είναι περισσότερο γνωστό για τα εμβληματικά και μυστηριώδη γλυπτά σε σχήμα κεφαλιού.Σύμφωνα με το grunge.com, αυτά τα συναρπαστικά γλυπτά έχουν κατά μέσο όρο περίπου 40 τόνους βάρος και ύψος περίπου 4,5 μέτρα. Τα ηφαιστειακά αγάλματα από σκληρή ηφαιστειακή τέφρα είναι γνωστά από ορισμένους κατοίκους ως moai και το ζήτημα της σημασίας τους είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να συζητείται έντονα. Ωστόσο, το Νησί του Πάσχα φιλοξενεί ένα ακόμη ενδιαφέρον μυστήριο: δεν υπάρχουν δέντρα εκεί. Ο λόγος;