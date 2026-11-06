«Θα παρέμβουμε οπωσδήποτε» λένε οι τούρκοι για το καλώδιο... Ανεβάζουν τους τόνους τα μεμέτια μέχρι να πέσουν οι πρώτες φάπες!

Μέρα με την μέρα ανεβάζουν τους τόνους οι τούρκοι που προφανώς και δεν θα κάτσουν στα αυγά τους, όπως δεν θα κάτσουμε κι εμείς... Και ...

Μέρα με την μέρα ανεβάζουν τους τόνους οι τούρκοι που προφανώς και δεν θα κάτσουν στα αυγά τους, όπως δεν θα κάτσουμε κι εμείς...





Και προσέξτε... Δεν καλλιεργούμε προσδοκίες. Δεν ματαιοδοξούμε. Γνωρίζουμε. Κι όταν φτάνει μέχρι και ο Γεραπετρίτης (Ποιός; Ο Γεραπετρίτης!) να διατυπώνει δημόσια την "επιχειρησιακή απάντηση" της Ελλάδος, σε οποιαδήποτε τουρκική παρέμβαση, τότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε όλοι, είναι να προετοιμαζόμαστε για το πιό ακραίο σενάριο... Έρθει δεν έρθει...





Μεταφέρουμε:



Για τουρκική «παρέμβαση» σε περίπτωση που ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο του Great Sea Interconnector (GSI) ένα έργο στρατηγικής σημασίας, κάνει λόγο η εθνικιστική τουρκική εφημερίδα Aydinlik όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.



«Πηγές ασφαλείας στην Άγκυρα ανέφεραν ότι, εάν ξεκινήσουν οι έρευνες (για το καλώδιο) χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Τουρκίας, η Άγκυρα είναι έτοιμη να παρέμβει και ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε παρέμβαση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τουρκική εφημερίδα.



Ράλι Βαλένθια για να νικήσει τη Μίλαν στην Ευρωλίγκα



Όπως τονίζεται σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η ώρα της δοκιμής στο πεδίο όσων θεωρητικά συζητήθηκαν ως σενάρια ή σχεδιαζόμενες κινήσεις για την επόμενη φάση των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, φτάνει. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της βουλής, την περασμένη Τρίτη, προσδιόρισε ένα «παράθυρο» 5 έως 15 ημερών για την έκδοση NAVTEX, που θα επιτρέψει στο γαλλικό πλοίο Abeille Marengo να αρχίσει τις ερευνητικές εργασίες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κάσου. Το χρονικό αυτό «παράθυρο» ανοίγει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τις πληροφορίες να πυκνώνουν χθες ότι επίκειται η έκδοση της NAVTEX.



Το Abeille Marengo βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο της Κρήτης και αναμένει το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει με προορισμό το πεδίο των ερευνών. Το βασικό ερώτημα, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, παραμένει εάν και με ποιο τρόπο θα αντιδράσει η Άγκυρα στην έκδοση της NAVTEX και την έναρξη των ερευνών.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας χθες σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί μια τουρκική φρεγάτα κοντά στο πεδίο των ερευνών, όταν αρχίσει τις εργασίες το γαλλικό ερευνητικό σκάφος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, μεταδίδοντας την εκτίμηση της Αθήνας: «Είναι κάτι που δεν θεωρούμε ότι θα συμβεί και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί, αλλά όπως έχει ειπωθεί από το υπουργείο και από τον ίδιο τον υπουργό, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Εδώ δεν μιλάμε για ένα ελληνικό έργο. Εδώ μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό έργο με τη συνδρομή Ελλάδας - Κύπρου - Γαλλίας, είναι ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Πηγή: skai.gr