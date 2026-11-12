Γυναίκα φώναζε για βοήθεια από μπαλκόνι σπιτιού στην Πάτρα – Συνελήφθη ένας άνδρας

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Πάτρας την Τετάρτη, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ιεροθέου, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογεν...

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Πάτρας την Τετάρτη, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ιεροθέου, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μια γυναίκα εμφανίστηκε στο μπαλκόνι κατοικίας, φωνάζοντας για βοήθεια, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των περιοίκων.Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό της κατοικίας.Οι κάτοικοι της γειτονιάς παρακολουθούσαν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η αστυνομική επέμβαση βρισκόταν σε εξέλιξη.