Αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας πιλότος... ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος και η πρώτη του πτήση

ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟΤΕ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ... O Έλληνας αεροπόρος Εμμανουήλ Αργυρόπουλ...
ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟΤΕ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ...
O Έλληνας αεροπόρος Εμμανουήλ Αργυρόπουλος που στα 1912 εκτελεί με ένα αεροσκάφος Nieuport IV.G την πρώτη πτήση στην Ελλάδα. Στη δεύτερη πτήση, που εκτελεί ο Αργυρόπουλος την ίδια μέρα, έχει συνεπιβάτη τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος (1889-1913) υπήρξε πρωτοπόρος της αεροπορίας στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος που εκτέλεσε πτήση στην Ελλάδα, καθώς και η πρώτη απώλεια της Ελληνικής στρατιωτικής αεροπορίας...
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι τον Οκτώβριο του 1912, εντάχθηκε στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, με τον βαθμό του Υπολοχαγού. Στις 4 Απριλίου 1913 κατά την διάρκεια αναγνωριστικής αποστολής και με συνεπιβάτη τον αθλητή και ποιητή Κωνσταντίνο Μάνο, το αεροσκάφος του, τύπου Blériot XI, υπέστη μηχανική βλάβη και κατέπεσε από ύψος 600 μέτρων κοντά στον Λαγγαδά Θεσσαλονίκη ς.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.