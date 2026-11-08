Αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας πιλότος... ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος και η πρώτη του πτήση









ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟΤΕ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ...O Έλληνας αεροπόρος Εμμανουήλ Αργυρόπουλος που στα 1912 εκτελεί με ένα αεροσκάφος Nieuport IV.G την πρώτη πτήση στην Ελλάδα. Στη δεύτερη πτήση, που εκτελεί ο Αργυρόπουλος την ίδια μέρα, έχει συνεπιβάτη τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.Ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος (1889-1913) υπήρξε πρωτοπόρος της αεροπορίας στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος που εκτέλεσε πτήση στην Ελλάδα, καθώς και η πρώτη απώλεια της Ελληνικής στρατιωτικής αεροπορίας...Ο Αργυρόπουλος ήταν αρχικά πολιτικός μηχανικός, όμως εγκατέλειψε το επάγγελμά του και πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει αεροναυπηγική. Στο τέλος Ιανουαρίου 1912 απέκτησε άδεια πιλότου και επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με το ιδιόκτητο αεροσκάφος του τύπου Nieuport IV.G 50 ίππων. Στις 8 Φεβρουαρίου 1912 εκτέλεσε την πρώτη πτήση στους Ελληνικούς ουρανούς, γεγονός που είχε ιδιαίτερη απήχηση στον εγχώριο τύπο. Αφού απογειώθηκε από την περιοχή του Ρουφ, πραγματοποίησε 16 λεπτά πτήση που περιελάμβανε και πτήση πάνω από την Ακρόπολη. Μία ώρα αργότερα πραγματοποίησε και δεύτερη πτήση, αυτή την φορά με συνεπιβάτη τον πρωθυπουργό της χώρας, Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο πρωθυπουργός, ενθουσιασμένος δήλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το νέο όπλο.ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙΌταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι τον Οκτώβριο του 1912, εντάχθηκε στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, με τον βαθμό του Υπολοχαγού. Στις 4 Απριλίου 1913 κατά την διάρκεια αναγνωριστικής αποστολής και με συνεπιβάτη τον αθλητή και ποιητή Κωνσταντίνο Μάνο, το αεροσκάφος του, τύπου Blériot XI, υπέστη μηχανική βλάβη και κατέπεσε από ύψος 600 μέτρων κοντά στον Λαγγαδά Θεσσαλονίκη ς.