Κάθε φάρμακο μπορεί να επηρεαστεί διαφορετικά από την υγρασία, τον αέρα και το φως. Η έκθεση σε αυτούς τους παράγοντες ενδέχεται, με την ...

Κάθε φάρμακο μπορεί να επηρεαστεί διαφορετικά από την υγρασία, τον αέρα και το φως. Η έκθεση σε αυτούς τους παράγοντες ενδέχεται, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά τουΑναρωτηθήκατε ποτέ γιατί τα χάπια συσκευάζονται σε πλακέτες με ασημένια επένδυση; Το αλουμίνιο δεν χρησιμοποιείται τυχαία, καθώς συμβάλλει στην προστασία των φαρμάκων από παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και τη σταθερότητά τους.Όταν αγοράζουμε φάρμακα, το γυαλιστερό ασημί υλικό στο πίσω μέρος της συσκευασίας είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που παρατηρούμε. Αν και μπορεί να φαίνεται σαν ένα απλό υλικό περιτυλίγματος, επιτελεί σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δισκίων.Κάθε φάρμακο μπορεί να επηρεαστεί διαφορετικά από την υγρασία, τον αέρα και το φως. Η έκθεση σε αυτούς τους παράγοντες ενδέχεται, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του.Για τον λόγο αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες επιλέγουν το κατάλληλο υλικό συσκευασίας ανάλογα με τις ιδιότητες και τις ανάγκες κάθε σκευάσματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα δισκία προστατεύονται από τις εξωτερικές συνθήκες και διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του αλουμινίου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ λεπτά φύλλα, διατηρώντας παράλληλα τις προστατευτικές του ιδιότητες. Επιπλέον, αποτελεί πρακτική λύση για τη συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων.Ωστόσο, το αλουμίνιο δεν παρατείνει από μόνο του την ημερομηνία λήξης ενός φαρμάκου. Συμβάλλει στην προστασία του, ώστε να διατηρεί την ποιότητά του υπό τις συνθήκες αποθήκευσης για τις οποίες έχει ελεγχθεί.Πριν από την κυκλοφορία ενός φαρμάκου στην αγορά, οι κατασκευαστές πραγματοποιούν δοκιμές σταθερότητας, προκειμένου να διαπιστώσουν για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διατηρήσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.Δεν συσκευάζονται όλα τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο. Η επιλογή της συσκευασίας εξαρτάται από τη σύσταση του φαρμάκου, τις ιδιότητές του και τον βαθμό ευαισθησίας του στις εξωτερικές συνθήκες.Ορισμένα σκευάσματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην υγρασία, στο οξυγόνο ή στο φως και, επομένως, χρειάζονται αυξημένη προστασία. Άλλα μπορούν να διατηρηθούν με διαφορετικά είδη συσκευασίας, εφόσον αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις σταθερότητάς τους.Έτσι, τα φάρμακα μπορεί να διατίθενται σε blister, δηλαδή στις γνωστές πλακέτες με τις επιμέρους θήκες για κάθε δισκίο, ή σε μπουκαλάκια και άλλα δοχεία.Η συσκευασία, επομένως, δεν επιλέγεται μόνο για λόγους ευκολίας. Αποτελεί μέρος της προστασίας του φαρμάκου και συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητάς του μέχρι τη λήξη του, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες φύλαξης.Πηγή: gazzetta.gr