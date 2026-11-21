Οι λευκοί σπόροι που πωλούνται από τους μικροπωλητές στα γήπεδα και στα θερινά σινεμά είναι οι γνωστοί κολοκυθόσποροι. Είναι μικροί συνήθω...







Οι λευκοί σπόροι που πωλούνται από τους μικροπωλητές στα γήπεδα και στα θερινά σινεμά είναι οι γνωστοί κολοκυθόσποροι. Είναι μικροί συνήθως αλατισμένοι σπόροι που προέρχονται από το εσωτερικό της κολοκύθας και για να τους καταναλώσεις χρειάζεται χρόνος και δυνατά δόντια για να σπάσεις τη φλούδα. Εξαιτίας του θορύβου που προκαλείται κατά τη μάσηση, τους ονόμαζαν χαριτολογώντας και «τσάκα-τσκούκα».









Ο πασατέμπος περιέχει τα πολύτιμα λιπαρά οξέα ω-6 «Passo» σημαίνει περνάω και «tempo” χρόνος, γιατί καταναλώνονται για να περάσει η ώρα. Ωστόσο είναι περισσότερο γνωστοί ως πασατέμπος, μια λέξη που προέρχεται από την ιταλική γλώσσα και πιθανόν ήρθε στην Ελλάδα από τους ισπανόφωνους Εβραίους που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον 16ο αιώνα. «Pumpkin», που σημαίνει «κολοκύθα» στα αγγλικά, προέρχεται από την ελληνική λέξη «πέπων».Ο πασατέμπος περιέχει τα πολύτιμα λιπαρά οξέα ω-6 «Passo» σημαίνει περνάω και «tempo” χρόνος, γιατί καταναλώνονται για να περάσει η ώρα.





Πουλιόταν από τους «στραγαλατζήδες», που στέκονταν σε πολυσύχναστους δρόμους και πλατείες και φώναζαν στους περαστικούς: «Πασατέμπος ζεστός, εδώ της ώρας!». Επειδή ήταν ένα φθηνό σνακ είχε συνδυαστεί κυρίως με τους εργάτες και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, γιατί συνήθιζαν να τρώνε σπόρους στο διάλειμμα της δουλειάς για να χορτάσουν.





Επίσης ήταν δημοφιλές σνακ στους καλοκαιρινούς περιπάτους και από τους τηλεθεατές τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, που παρακολουθούσαν με μανία το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Οι κολοκυθόσποροι θεωρούνται το πιο θρεπτικό κομμάτι της κολοκύθας και παρουσιάζουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο από όλους του σπόρους....



«Passo» σημαίνει περνάω και «tempo” χρόνος, γιατί καταναλώνονται για να περάσει η ώρα. Πουλιόταν από τους «στραγαλατζήδες», που στέκονταν σε πολυσύχναστους δρόμους και πλατείες και φώναζαν στους περαστικούς: «Πασατέμπος ζεστός, εδώ της ώρας!». Επειδή ήταν ένα φθηνό σνακ είχε συνδυαστεί κυρίως με τους εργάτες και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, γιατί συνήθιζαν να τρώνε σπόρους στο διάλειμμα της δουλειάς για να χορτάσουν.



Επίσης ήταν δημοφιλές σνακ στους καλοκαιρινούς περιπάτους και από τους τηλεθεατές τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, που παρακολουθούσαν με μανία το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Οι κολοκυθόσποροι θεωρούνται το πιο θρεπτικό κομμάτι της κολοκύθας και παρουσιάζουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο από όλους του σπόρους.



Πασατέμπο θεωρούνται και οι ηλιόσποροι Τη λέξη «πασατέμπος» δεν τη χρησιμοποιούμε μόνο για τους σπόρους αλλά και ως έκφραση που σημαίνει «περνάει η ώρα». Με αυτή την έννοια χρησιμοποίησε τη λέξη ο Γεωργακόπουλος στο ρεμπέτικο τραγούδι «Ο Πασατέμπος» . Τραγούδι «Ο Πασατέμπος»...

