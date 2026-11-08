Παραλίγο τραγωδία στη Δραπετσώνα: Δέντρο έσπασε και έπεσε σε παιδική χάρα ενώ έπαιζαν παιδιά

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου στη Δραπετσώνα, όταν δέντρο το οποίο βρισκόταν έξω από παιδική χάρα, έπεσε ξαφνικά δίπλα σε ένα...

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου στη Δραπετσώνα, όταν δέντρο το οποίο βρισκόταν έξω από παιδική χάρα, έπεσε ξαφνικά δίπλα σε ένα μικρό κορίτσι που εκείνη την ώρα έπαιζε αμέριμνο.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή χάρη στις φωνές της μητέρας του που αντιλήφθηκε ευτυχώς εγκαίρως το δέντρο που έπεφτε, αλλά και στον θόρυβο που έκανε το ίδιο όταν άρχισε να σπάει.Πρόκειται για ένα πεύκο το οποίο έσπασε στη βάση του κι έπεσε πάνω στις κούνιες και την τραμπάλα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιο από τα έξι-επτά παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα και τους συνοδούς τους.