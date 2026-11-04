Να πάει σπίτι της η χαζοχαρούμενη θείτσα... Σοβαρό διπλωματικό ατόπημα από την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Την θυμόμαστε να κατεβαίνει από το αεροπλάνο στην Άγκυρα και να κάνει σαν χαζοχαρούμενη βλέποντας τους τούρκους συναδέλφους της να την υπο...













Την θυμόμαστε να κατεβαίνει από το αεροπλάνο στην Άγκυρα και να κάνει σαν χαζοχαρούμενη βλέποντας τους τούρκους συναδέλφους της να την υποδέχονται... Μόνο που τα τούρκικα κοράκια, αυτά που υποδέχονται και συνομιλούν με την Παπαδοπούλου, μόνο χαζοχαρούμενα δεν είναι...Η περίπτωση της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, πρέπει να εξεταστεί άμεσα... Και δίνει αφορμές σοβαρές για αυτό... Μιλώντας στο London School of Economics (LSE) έκανε μία αποστροφή για το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο που προκαλεί ερωτήματα για την επάρκεια της, είπε – σύμφωνα τουλάχιστον με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Το ερώτημα, βέβαια, γεννιέται αυτόματα: ΔηλαδήΜετράμε πλέον τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το τετραγωνικό μέτρο;Στη Βασιλίσσης Σοφίας γνωρίζουν καλά ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε «μεγάλα» και «μικρά» νησιά.Η ρητορική επιλογή της υφυπουργού να διαχωρίσει τη μεγαλόνησο από τους «βράχους» του Αιγαίου μπορεί να ήταν απλώς μια ατυχής διατύπωση πάνω στην ποιητική αδεία του LSE.Όμως για την Αθήνα, είτε μιλάμε για την Κρήτη είτε για τον πιο ακατοίκητο βράχο του Αιγαίου, η κόκκινη γραμμή οφείλει να παραμένει ακριβώς η ίδια. Κι αν παραμένει η ίδια η κυρία Παπαδοπούλου πρέπει να πάει σπίτι της εχθές... Το επόμενο ατόπημα που θα κάνει θα είναι καταστροφικό!