Μας πήραν χαμπάρι... «Δεκάδες Έλληνες στρατιώτες εκπαιδεύονται στο Ισραήλ», λένε οι Τούρκοι

Το αυξανόμενο στρατηγικό βάρος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει να την τοποθετεί στο επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικώ...









Συγκεκριμένα, η θαλάσσια συνεργασία της Άγκυρας με τη Λιβύη και οι πρωτοβουλίες της σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μεταξύ των θεμάτων που παρακολουθούνται στενά από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ισραηλινή κατασκοπεία ανάλυση



Η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων περιοχών της Τουρκίας με τη Λιβύη κατέχει σημαντική θέση στις ενεργειακές, θαλάσσιες μεταφορές και τις διαμάχες κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Η διπλωματική και στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Μήνυμα προς την Τουρκία»



Ωστόσο, το ρεπορτάζ ανέφερε: «Οι διοικήσεις του Τελ Αβίβ και της Αθήνας θέλουν να επιδείξουν στην Άγκυρα την επέκταση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας. Οι κοινές ασκήσεις που εκτείνονται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα δεν αφορούν μόνο τον στρατιωτικό συντονισμό, αλλά και ένα μήνυμα προς την Τουρκία».



Τονίζεται ότι εκπρόσωποι των υπουργείων Άμυνας του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου πραγματοποίησαν τριμερή συνάντηση στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου. Αναφέρθηκε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν την κοινή περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Ισραηλινή κατασκοπεία ανάλυση



Milliyet Gazetesi

—

Echedoros.blog Συγκεκριμένα, η θαλάσσια συνεργασία της Άγκυρας με τη Λιβύη και οι πρωτοβουλίες της σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μεταξύ των θεμάτων που παρακολουθούνται στενά από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.Ισραηλινή κατασκοπεία ανάλυσηΗ συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων περιοχών της Τουρκίας με τη Λιβύη κατέχει σημαντική θέση στις ενεργειακές, θαλάσσιες μεταφορές και τις διαμάχες κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο.Η διπλωματική και στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.Ωστόσο, το ρεπορτάζ ανέφερε: «Οι διοικήσεις του Τελ Αβίβ και της Αθήνας θέλουν να επιδείξουν στην Άγκυρα την επέκταση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας. Οι κοινές ασκήσεις που εκτείνονται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα δεν αφορούν μόνο τον στρατιωτικό συντονισμό, αλλά και ένα μήνυμα προς την Τουρκία».Τονίζεται ότι εκπρόσωποι των υπουργείων Άμυνας του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου πραγματοποίησαν τριμερή συνάντηση στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου. Αναφέρθηκε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν την κοινή περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.Ισραηλινή κατασκοπεία ανάλυσηMilliyet Gazetesi

Το αυξανόμενο στρατηγικό βάρος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει να την τοποθετεί στο επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών αντιπαραθέσεων στην περιοχή, γράφει η τουρκική Milliyet, επικαλούμενη δημοσίευμα στον ισραηλινό Τύπο.Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο Itai Blumenthal, στρατιωτικός ανταποκριτής του κρατικού τηλεοπτικού καναλιού KAN του Ισραήλ , δεκάδες Έλληνες στρατιώτες έφτασαν αθόρυβα στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.Οι στρατιώτες φέρονται να βρίσκονται σε στρατιωτική βάση στη νότια Ελλάδα και συμμετέχουν σε ειδική άσκηση εδάφους με την Ταξιαρχία Kfir των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η άσκηση περιλάμβανε κοινή εκπαίδευση πεζικού μεταξύ των στρατιωτών των δύο χωρών, προσθέτοντας: «Αυτή η άσκηση, που στοχεύει στη βελτίωση της στρατιωτικής συνεργασίας και του συντονισμού στο πεδίο, αποτελεί συνέχεια των αεροπορικών και ναυτικών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας τις τελευταίες εβδομάδες».Σημειώνεται ότι οι δύο χώρες διεξήγαγαν κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο στα τέλη Οκτωβρίου, μάλιστα «υψηλοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες συμμετείχαν επίσης στην άσκηση, η οποία περιλάμβανε την ανίχνευση και εξουδετέρωση απειλών, κοινές δραστηριότητες ιστιοπλοΐας και σενάρια βύθισης πλοίων με εκτοξεύσεις πυραύλων».Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τόνισαν τις εντάσεις με την Τουρκία ως φόντο της στρατιωτικής προσέγγισης.