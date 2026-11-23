Μια ασυνήθιστη υπόθεση απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, όπου συνελήφθη αλλοδαπός που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από ανασφά...



Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο συλληφθείς είχε εμφανιστεί με πέντε διαφορετικά ονόματα, τέσσερις ημερομηνίες γέννησης και τρεις υπηκοότητες.



Συγκεκριμένα, κατά περίπτωση δήλωνε ότι κατάγεται από το Αφγανιστάν, την Αλγερία ή τη Γαλλία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξακριβώσουν τα πραγματικά του στοιχεία.



Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψή του, καθώς διαπιστώθηκε η φερόμενη εμπλοκή του σε υποθέσεις κλοπών από ανασφάλιστα αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.



Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ένα μαχαίρι και μικρή ποσότητα κάνναβης.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία εξακρίβωσης της πραγματικής του ταυτότητας.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, όπου συνελήφθη αλλοδαπός που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από ανασφάλιστα οχήματα, ενώ χρησιμοποιούσε διαφορετικά προσωπικά στοιχεία, δυσκολεύοντας την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.