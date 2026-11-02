Μουσουλμάνος Ισραηλινός βουλευτής ελέγχεται για σχέσεις με «φιλανθρωπικές οργανώσεις» στην Τουρκία

Έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του ισραηλινού Καναλιού 14 αποκαλύπτουν ότι ο Αχμάντ Νταράουσε, εκπρόσωπος του Αχμάντ Τίμπι, ο οποίος ε...



Η βοήθεια και η σύνδεση με το Ταάλ



Η επαφή με τα στελέχη του Ταάλ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης αρωγής το 2021.



Σε υλικό που δημοσιεύθηκε εκείνη την περίοδο, η δραστηριότητα του Νταράουσε παρουσιαζόταν παράλληλα με εκείνη των μελών της οργάνωσης, περιλαμβάνοντας συναντήσεις και κοινές φωτογραφίσεις.



Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν αποδεικνύουν ότι τα κονδύλια ή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη βοήθεια διοχετεύθηκαν σε τρομοκρατική δραστηριότητα.



Επίσης, δεν προκύπτει συσχετισμός ανάμεσα στη δραστηριότητα του 2021 και τις υποψίες που ερευνώνται επί του παρόντος σχετικά με ξένη ανάμειξη στις πρόσφατες εκλογές.



Η δημοσιοποίηση αποκτά πρόσθετη σημασία υπό το φως της υπόθεσης της «τρομοκρατίας της κάλπης» και των ανησυχιών που εξετάζονται για απόπειρες ξένων παραγόντων να επηρεάσουν την ψήφο στην αραβική κοινωνία.



Η αποκαλυφθείσα διασύνδεση δεν αποτελεί αποδεδειγμένο τμήμα αυτών των ερευνών, αποτυπώνει όμως τις σχέσεις που διατηρούν στελέχη των αραβικών κομμάτων με οργανώσεις και ακτιβιστές εκτός Ισραήλ.



Ο Νταράουσε, ο οποίος κατά τον χρόνο της δραστηριότητας εκπροσωπούσε τον Τίμπι, πρόκειται να ορκιστεί βουλευτής της Κνεσέτ τις επόμενες ημέρες. Θα εισέλθει στο κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος του Ταάλ στο πλαίσιο της Κοινής Λίστας.



Απάντηση του κόμματος Ταάλ: «Ο Νταράουσε επέβλεψε την ανθρωπιστική βοήθεια, με τρόφιμα και κουβέρτες, προς Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία και είμαστε υπερήφανοι για εκείνον.



»Η ισραηλινή κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, προμήθευε πολεμοφόδια σε φατρίες στη Συρία για να κλιμακώσει τον εμφύλιο πόλεμο».

Έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του ισραηλινού Καναλιού 14 αποκαλύπτουν ότι ο Αχμάντ Νταράουσε, εκπρόσωπος του Αχμάντ Τίμπι, ο οποίος εξελέγη στην Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή), συναντήθηκε το 2021 με στελέχη «παλαιστινιακής» φιλανθρωπικής οργάνωσης με έδρα την Τουρκία, τα ηγετικά στελέχη της οποίας συνδέονται με τη Φατάχ και έχουν εξυμνήσει τρομοκράτες.Τα τεκμήρια που εξασφάλισε το Κανάλι 14 αποκαλύπτουν διασυνδέσεις που αναπτύχθηκαν το 2021 ανάμεσα σε πρόσωπα του κόμματος Ταάλ του Αχμάντ Τίμπι και μέλη της «Παλαιστινιακής Φιλανθρωπικής Ένωσης», που δραστηριοποιείται στη νότια Τουρκία.Στις δημοσιεύσεις της οργάνωσης και των μελών της περιλαμβάνονται έπαινοι για τρομοκράτες που πραγματοποίησαν φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.Στο επίκεντρο αυτής της επαφής βρίσκεται ο Αχμάντ Νταράουσε, στέλεχος του Ταάλ, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε ως σύμβουλος και διευθυντής του γραφείου του Τίμπι.Ο Νταράουσε τοποθετήθηκε στην όγδοη θέση της Κοινής Λίστας και εξελέγη στη Κνεσέτ, καθώς ο συνδυασμός κατέλαβε 11 έδρες.Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Νταράουσε ταξίδεψε στην Τουρκία στο πλαίσιο ανθρωπιστικής δράσης για τη διανομή τροφίμων και κουβερτών σε πρόσφυγες.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τον υποδέχθηκαν μέλη της φιλανθρωπικής οργάνωσης και συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη που συνδέονται με αυτήν.Ένα από τα πρόσωπα που συναντήθηκαν μαζί του είναι ο Τάρικ Αμίρι, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της Φατάχ στη νότια Τουρκία και ως εμπλεκόμενος στις δραστηριότητες της φιλανθρωπικής οργάνωσης.Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης απεικονίζουν τους δύο άνδρες μαζί.Όχι μόνο φιλανθρωπικό έργοΠαράλληλα με την παροχή βοήθειας, λογαριασμοί που συνδέονται με την οργάνωση και τα μέλη της έχουν αναρτήσει κατά καιρούς περιεχόμενο που εξυμνεί Παλαιστίνιους τρομοκράτες.Μεταξύ άλλων, δημοσίευσαν επαινετικά σχόλια για τον Ουντάι αλ-Ταμίμι, ο οποίος πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση στο σημείο ελέγχου της Σουαφάτ και επιχείρησε άλλη μία επίθεση στην είσοδο της Μααλέ Αντουμίμ.Πρόσθετες αναρτήσεις αφορούσαν τη Δαλάλ Μουγκράμπι, η οποία τελούσε επικεφαλής του τρομοκρατικού πυρήνα που εκτέλεσε τη σφαγή στη Λεωφόρο της Ακτής το 1978, δολοφονώντας δεκάδες Ισραηλινούς.Η Μουγκράμπι παρουσιάζεται εδώ και χρόνια από τη Φατάχ και Παλαιστίνιους παράγοντες ως ηρωίδα και «μάρτυρας».Ο ίδιος ο Αμίρι, ο οποίος σύμφωνα με τα ντοκουμέντα συναντήθηκε με τον Νταράουσε, έχει επίσης αναρτήσει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης περιεχόμενο που υποστηρίζει τον βίαιο παλαιστινιακό αγώνα και εκφράζει συμπάθεια προς τρομοκράτες.Τα μέλη της οργάνωσης δεν περιορίζονται στη διαδικτυακή δραστηριότητα.Σε πρόσθετο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζονται να συμμετέχουν στη διοργάνωση αντιισραηλινών διαδηλώσεων σε τουρκικούς δρόμους, όπου ακούγονταν συνθήματα πως «οι μάρτυρες βρίσκονται καθ’ οδόν προς το αλ-Ακσά».