«Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας», τόνιζαν στο μήνυμά τους.Οι χάκερς έκαναν αναφορά στις 9 του Σεπτέμβρη του 1922 όταν τα στρατεύματα του Κεμάλ μπήκαν στη Σμύρνη με τη φράση «πόσο γρήγορα ξεχάσατε την 9η Σεπτεμβρίου 1922» και πρόσθεσαν: «Είμαστε πατριώτες. Να μας σέβεστε, όπως σας σεβόμαστε. Αυτή είναι μια προειδοποίηση, τίποτα παραπάνω».Η αντίδραση της ΑΕΚ, ωστόσο, ήταν άμεση καθώς λίγο αργότερα τα μηνύματα κατέβηκαν από την κεντρική σελίδα και ανέβηκε το «σύντομα ξανά κοντά σας».