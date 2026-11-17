Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη Δευτέρα τα μέτρα που έλαβε η Αίγυπτος κατά της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, χαρακτηρίζοντάς ...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη Δευτέρα τα μέτρα που έλαβε η Αίγυπτος κατά της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, χαρακτηρίζοντάς τα ως «εξαιρετικό έργο», σε μια στάση που έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων κινήσεων των ΗΠΑ και της Αιγύπτου για την αντιμετώπιση των παρακλαδιών και των συνδεδεμένων οντοτήτων της οργάνωσης.Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν κατευθυνθεί στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα, ότι τα αιγυπτιακά μέτρα κατά της Μουσουλμανικής Αδελφότητας αξίζουν επαίνους, μετά την απόφαση του Καΐρου να συμπεριλάβει 35 οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ευρωπαίων Μουσουλμάνων και ορισμένων ευρωπαϊκών ισλαμικών οντοτήτων και ενώσεων, εκτός από 36 άτομα, στους καταλόγους τρομοκρατικών οντοτήτων.Αυτές οι δηλώσεις έρχονται στο πλαίσιο των αυξανόμενων αμερικανικών κινήσεων εναντίον των παρακλαδιών της οργάνωσης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει, τον περασμένο Ιανουάριο, τα παρακλάδια της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Αίγυπτο και την Ιορδανία ως ειδικά χαρακτηρισμένες παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις, και είχε επίσης συμπεριλάβει το παρακλάδι του Λιβάνου στον κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων.Αυτά τα βήματα ελήφθησαν σε εφαρμογή των οδηγιών που έθεσε ο Τραμπ σε εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με το οποίο έδωσε εντολή στα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών να επανεξετάσουν την ταξινόμηση των παραρτημάτων του οργανισμού και να λάβουν τα απαραίτητα νομικά μέτρα εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της συμπερίληψής τους στους καταλόγους τρομοκρατίας των ΗΠΑ.Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του εναντίον του οργανισμού, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει «εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την περιοχή της Μέσης Ανατολής» και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εύρος της πιθανής εξάπλωσής του δεν περιορίζεται στην περιοχή.Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Salem News, ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιος ήταν πιο επικίνδυνος αυτή τη στιγμή, οι κομμουνιστές ή η Μουσουλμανική Αδελφότητα. Απάντησε ότι και οι δύο ήταν πολύ επικίνδυνοι, αλλά πιστεύει ότι η οργάνωση μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη αυτή τη στιγμή, λόγω της ευρείας εμβέλειάς της, όπως την χαρακτήρισε.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η θέση του για την οργάνωση έχει αλλάξει σε σύγκριση με ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια, λέγοντας ότι η απάντησή του στο ίδιο ερώτημα θα ήταν διαφορετική τότε, αλλά σήμερα πιστεύει ότι η Αδελφότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή.Ο Τραμπ δεν περιόρισε τις προειδοποιήσεις του για τον οργανισμό στη Μέση Ανατολή ή το Ισραήλ, αλλά συνέχισε συζητώντας την πιθανότητα επέκτασης της επιρροής του σε αμερικανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Σαν Ντιέγκο και του Λος Άντζελες. Επίσης, υπέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ο πρώτος στόχος αυτής της επέκτασης, δεδομένης της γεωγραφικής της εγγύτητας, όπως το έθεσε.Οι δηλώσεις του Τραμπ αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη σκληρυντική στάση της κυβέρνησής του έναντι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η οποία συμπίπτει με τα μέτρα που έλαβαν αρκετές χώρες για να διώξουν οντότητες και άτομα που, όπως λένε, συνδέονται με την οργάνωση.