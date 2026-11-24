Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πτολεμαΐδα, το βράδυ της Δευτέρας (23/11), καθώς ένας πολίτης επιχείρησε να πλησι...









Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πτολεμαΐδα, το βράδυ της Δευτέρας (23/11), καθώς ένας πολίτης επιχείρησε να πλησιάσει τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. και φώναξε προς το μέρος του «προδότη».Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωνε την ομιλία του, παρουσία αρκετού κόσμου.Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr και το kozanimedia.gr, ο άνδρας φέρεται να είναι μέλος της ομάδας «Πτολεμαίοι Μακεδόνες» και η αντίδρασή του συνδέεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία είχε υπογράψει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός.Ο άνδρας κινήθηκε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, φωνάζοντας «προδότη», με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση στον χώρο.Άνδρες της ασφάλειας επενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν από το σημείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από παρευρισκόμενους.