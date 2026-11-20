Καθώς ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι προσπαθεί να εξηγήσει στις Βρυξέλλες τη θέση των Σκοπίων σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που ...



Σύμφωνα με αυτούς, αν αυτά τα γεγονότα δεν συντονιστούν, τότε τουλάχιστον αποτελούν απόδειξη ότι υπάρχει ακόμα ένα ισχυρό πολιτικό αντανακλαστικό στη γειτονιά για να διατηρηθούν τα Σκόπια σε αμυντική θέση.



Και αν υπάρχει μια ευρύτερη στρατηγική πίσω από αυτά, τότε το ερώτημα είναι ακόμη πιο σοβαρό και η απάντηση πρέπει να δοθεί από τις Βρυξέλλες, δηλαδή, για πόσο καιρό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προσποιούνται ότι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό – καταλήγουν οι συνομιλητές μας.



Nova Makedonija



Echedoros.blog Σύμφωνα με αυτούς, αν αυτά τα γεγονότα δεν συντονιστούν, τότε τουλάχιστον αποτελούν απόδειξη ότι υπάρχει ακόμα ένα ισχυρό πολιτικό αντανακλαστικό στη γειτονιά για να διατηρηθούν τα Σκόπια σε αμυντική θέση.Και αν υπάρχει μια ευρύτερη στρατηγική πίσω από αυτά, τότε το ερώτημα είναι ακόμη πιο σοβαρό και η απάντηση πρέπει να δοθεί από τις Βρυξέλλες, δηλαδή, για πόσο καιρό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προσποιούνται ότι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό – καταλήγουν οι συνομιλητές μας.Nova Makedonija

Καθώς ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι προσπαθεί να εξηγήσει στις Βρυξέλλες τη θέση των Σκοπίων σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που μπλοκάρεται συνεχώς, ιστορικά θέματα και παλιές αφηγήσεις ενεργοποιούνται εκ νέου από την ελληνική και τη βουλγαρική πλευρά, γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα των Σκοπίων Nova Makedonija.Το βασικό δίλημμα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για άσχετα γεγονότα ή για ένα γνωστό βαλκανικό αντανακλαστικό όταν τα Σκόπια προσπαθούν να πετύχουν διπλωματική πρόοδο.Κάθε φορά που η κυβέρνηση εξαπολύει μια πιο σοβαρή διπλωματική επίθεση για να ξεμπλοκάρει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σαν να βασίζεται σε κάποιον άγραφο κανόνα, θα φτάνει από τη γειτονιά μια υπενθύμιση ότι οι παλιές βαλκανικές πολιτικές είναι ακόμα ζωντανές.Δηλαδή, θα επανεμφανιστεί κάποια νέα ιστορική θέση, κάποια παλιά μη αναγνώριση, κάποια πολιτική πρόκληση ή μια προσπάθεια επιστροφής του μακεδονικού ζητήματος στα ιστορικά χαρακώματα.Με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα όλες αυτές οι δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με κάποιον περίεργο συντονισμό.Το αν αυτό ισχύει όντως ή αν πρόκειται για χρονικές συμπτώσεις είναι δύσκολο να αποδειχθεί, αλλά η επανάληψή τους σε στιγμές που τα Σκόπια προσπαθούν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή τους ιστορία, είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακή για να αγνοηθούν.Το τελευταίο παράδειγμα είναι η επίσκεψη του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι στις Βρυξέλλες, όπου προσπαθεί να εξηγήσει τη θέση της χώρας σχετικά με τις μπλοκαρισμένες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπενθυμίσει στο ευρωπαϊκό πολιτικό κοινό ότι η διεύρυνση δεν πρέπει να παραμείνει απλώς μια δηλωτική δέσμευση.Και ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι παλιές ιστορικές κατασκευές επαναπροσδιορίζονται από την ελληνική πλευρά.Στις 12 Νοεμβρίου, η πύλη «In.gr» δημοσιεύει ένα άρθρο σχετικά με την «καταπολέμηση της παραποίησης του ιστορικού παρελθόντος», υπενθυμίζοντας ένα άρθρο του 1989 και τις γνωστές ελληνικές θέσεις για το μακεδονικό ζήτημα.Στις 17 Νοεμβρίου, η πύλη «Ptolemaida News» δημοσιεύει μια συνέντευξη με τον πρώην πρωθυπουργό της τότε ΠΓΔΜ, Λιούμπτσο Γκεοργκιέφσκι, με τίτλο «ανιστόρητοι και αναλφάβητοι κάτοικοι των Σκοπίων».Αρκετά για να καταλάβουμε τι είδους μήνυμα στέλνεται στο κοινό εκεί.Εν τω μεταξύ, στις 16 Νοεμβρίου, ο ελληνικός εθνικιστικός πολιτικός χώρος ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα ιστορικά κειμήλια και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, με κατηγορίες ότι η ελληνική ιστορία έχει ξεπουληθεί.Αν και πρόκειται για μια εσωτερική ελληνοβουλγαρική διαμάχη, είναι για άλλη μια φορά φανερό πόσο εύκολα η ιστορική κληρονομιά μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό όπλο στα Βαλκάνια.Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί.Ενώ τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ανακυκλώνουν παλιές θέσεις, στις 10 Νοεμβρίου, το βιβλίο του Βούλγαρου συγγραφέα Σπας Τάσεφ, «Αμφισβητώντας την Ταυτότητα των Μακεδόνων Βουλγάρων», προωθείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία του Βούλγαρου ευρωβουλευτή Ιβάιλο Βάλτσεφ.Ακριβώς, λοιπόν, στον ευρωπαϊκό θεσμό όπου η χώρα μας προσπαθεί να εξηγήσει την αδικία του αποκλεισμού της, διοργανώνεται μια εκδήλωση που προβληματίζει την εθνική μοναδικότητα των Σκοπίων.Είναι όλες αυτές οι εξελίξεις απλώς τυχαίες συμπτώσεις; Ίσως.Αλλά είναι επίσης σύμπτωση ότι κάθε φορά που τα Σκόπια προσπαθούν να ανακατευθύνουν τη συζήτηση προς ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάποιος από τη γειτονιά επαναφέρει το παρελθόν;– Αντί να συζητάμε για το πώς η χώρα μας μπορεί να γίνει μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας, εγείρονται ξανά ερωτήματα σχετικά με το ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε, ποιανού ήταν η ιστορία και πώς πρέπει να ερμηνεύεται.Σαν να εξαρτάται το ευρωπαϊκό μέλλον μιας χώρας από το αν ένας γείτονας θα αποδεχτεί τις ιστορικές και εθνικές του ιδιαιτερότητες. Ίσως αυτή ακριβώς να είναι η ουσία του προβλήματος.Δεν είναι αμφιλεγόμενο ότι οι γείτονες έχουν τις δικές τους απόψεις, ούτε είναι αμφιλεγόμενο να διεξάγονται επιστημονικές συζητήσεις.Αυτό που είναι αμφιλεγόμενο είναι όταν τα ιστορικά ζητήματα χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικής πίεσης και όταν ενεργοποιούνται ακριβώς σε στιγμές που η ΠΓΔΜ αναζητά υποστήριξη για την ευρωπαϊκή της προοπτική – λένε πρώην διπλωμάτες, μερικοί από τους οποίους σε προηγούμενες αποστολές στην Αθήνα και τη Σόφια.