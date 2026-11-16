Δεν μας αρέσει καθόλου όμως... Ξαφνική συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε -εκτός προγράμματος- ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο τ...

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε -εκτός προγράμματος- ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόηχο των εξελίξεων εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τον πρώτο γύρο ερευνών που πραγματοποίησε το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo. Είχαν προηγηθεί οι NAVTEX της Ελλάδας και της Κύπρου για τις έρευνες αλλά και η αντι-NAVTEX της Τουρκίας.Το Abeille Marengo το παρακολουθούσε τουρκική φρεγάτα όσο ήταν σε διεθνή ύδατα. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Γεραπετρίτης το Σάββατο ενημέρωσε κατ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις.