Ιωάννινα: Συνελήφθη διακινητής μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών

Η σύλληψη του άνδρα έγινε τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι του, όταν οι αστυνομικοί τον είδαν αφήνει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μια συσκε...



- Δύο συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 514,79 γραμμαρίων

- Συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 3.428,1 γραμμαρίων

- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

- Δύο ναυτικές φωτοβολίες και μία κροτίδα

Η σύλληψη του άνδρα έγινε τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι του, όταν οι αστυνομικοί τον είδαν αφήνει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μια συσκευασία με 150 γραμμάρια κάνναβηςΣτη σύλληψη ενός άνδρα για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στα Ιωάννινα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε μετά από πληροφορίες ότι ο άνδρας που συνελήφθη έκρυβε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι του.Η σύλληψη του άνδρα έγινε τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι του, όταν οι αστυνομικοί τον είδαν αφήνει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μια συσκευασία με 150 γραμμάρια κάνναβης.Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του άνδρα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: