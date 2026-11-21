Καθολικό ξεβράκωμα στα πρακτόρια της Άγκυρας που αλωνίζουν στην Θράκη από το Rodopipress.gr Κάτω από τη μύτη των ελληνικών αρχών και με τ...







Με μια ματιά



Αποκαλυπτική έρευνα του RodopiPress.gr φέρνει στο φως το πλήρες οργανόγραμμα, τις μισθολογικές κλίμακες και τη διαδρομή του αδήλωτου χρήματος στις παράνομες δομές των λεγόμενων «ψευδομουφτειών» στη Θράκη. Από τους «μαύρους» φακέλους με μετρητά που παραλαμβάνονται ανά τρίμηνο στο Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής (αμοιβές 400 έως 1.200 €/μήνα) μέχρι τις υποχρεωτικές «ταρίφες» σε γάμους, κηδείες και χωριά και την ταυτόχρονη είσπραξη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από πρόσωπα που εμφανίζονται ως «άποροι», το ρεπορτάζ θέτει αμείλικτα ερωτήματα προς την ΑΑΔΕ και τις ελεγκτικές αρχές της Πολιτείας.



Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης -



To Rodopipress.gr, μετά από δημοσιογραφική έρευνα, φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το πλήρες οργανόγραμμα και τον τρόπο χρηματοδότησης των παράνομων δομών των λεγόμενων «ψευδομουφτειών» στη Θράκη. Πρόκειται για ένα παράλληλο, αδήλωτο σύστημα εξουσίας και οικονομικής διαχείρισης, το οποίο λειτουργεί ανενόχλητο, εκμεταλλευόμενο την αδράνεια του ελληνικού κράτους, ενώ την ίδια στιγμή οι πρωταγωνιστές του φέρονται να απομυζούν κρατικά επιδόματα πρόνοιας.



Η πυραμίδα της παράνομης δομής και οι αμοιβές



Σύμφωνα με τα αδιάσειστα στοιχεία της έρευνας, η ιεραρχία αυτής της παράτυπης δομής είναι αυστηρά δομημένη.



Στην κορυφή βρίσκονται οι «ψευδομουφτήδες» και η γραμματεία τους, ακολουθούν οι ανώτεροι ιμάμηδες με συγκεκριμένες περιοχές ευθύνης και στη βάση βρίσκονται οι ιμάμηδες των τεμενών, οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις μισθολογικές κλίμακες:Πρώτη κλίμακα: Ιμάμηδες που λειτουργούν μόνο τις Παρασκευές και δεν παραδίδουν μαθήματα Κορανίου, με μηνιαία αμοιβή 400 ευρώ.

Δεύτερη κλίμακα: Ιμάμηδες πλήρους απασχόλησης που διδάσκουν Κοράνι σε 20 έως 25 μαθητές, λαμβάνοντας 800 έως 1.100 ευρώ τον μήνα.

Τρίτη κλίμακα: Οι θεολόγοι-ιεροκήρυκες, οι λεγόμενοι Χαφούζ (Hafiz), των οποίων οι μηνιαίες απολαβές ανέρχονται από 100 έως 1.200 ευρώ.



Η διαδρομή του «μαύρου» χρήματος μέσω του Τουρκικού Προξενείου



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλεται η μισθοδοσία, ο οποίος θυμίζει πρακτικές μυστικών υπηρεσιών ώστε να μην αφήνονται ίχνη.



Οι πληρωμές γίνονται ανά τρίμηνο με την εξής διαδικασία:Ο ιμάμης μεταβαίνει στην «ψευδομουφτεία», όπου ο γραμματέας του παραδίδει ένα έγγραφο με τη σφραγίδα της παράνομης δομής.

Με αυτό το χαρτί ανά χείρας, ο ιμάμης επισκέπτεται το Τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή.

Εκεί, εισέρχεται σε γραφείο όπου βρίσκονται αυστηρά μόνο δύο άτομα –ο ίδιος και ο αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου, ώστε να μην υπάρχει κανένας μάρτυρας– και

παραλαμβάνει τα χρήματά του σε μετρητά, μέσα σε κλειστό φάκελο.



Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται καθυστερήσεις στις εν λόγω καταβολές.



«Ταρίφες» στις τελετές και εκβιασμοί στα χωριά



Πέρα από τη σταθερή μισθοδοσία, τα έσοδα εκτοξεύονται μέσω των θρησκευτικών τελετών, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι «λειτουργοί» στερούνται κάθε νομιμοποίησης:Γάμοι: Η αμοιβή ξεκινά από τα 170 ευρώ. Επισημαίνεται πως οι γάμοι αυτοί είναι παντελώς ανυπόστατοι και άκυροι νομικά, καθώς οι «ψευδομουφτήδες» και οι ιμάμηδες τους δεν έχουν κανένα νόμιμο δικαίωμα τέλεσής τους, αφήνοντας τα ζευγάρια νομικά έκθετα.

Κηδείες: Το κόστος ανέρχεται στα 150 ευρώ.

Τελετές Μεβλήτ (Mevlid): Η ελάχιστη χρέωση ορίζεται στα 50 ευρώ.



Ταυτόχρονα, επιβάλλεται ένα άτυπο «χαράτσι» στους κατοίκους. Κάθε οικογένεια σε κάθε χωριό είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στον τοπικό ιμάμη 50 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μεσαίου μεγέθους χωριό, ο ιμάμης συγκεντρώνει επιπλέον 5.000 έως 7.000 ευρώ τον χρόνο αφορολόγητα.



Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αρνηθεί να πληρώσει, δέχεται ωμούς εκβιασμούς ότι σε περίπτωση θανάτου μέλους της οικογένειάς του, ο ιμάμης δεν θα παραστεί για να τελέσει την κηδεία.



Κοινωνικά επιδόματα και αδήλωτα αγροτικά εισοδήματα



Το σκάνδαλο λαμβάνει εξοργιστικές διαστάσεις αν εξετάσει κανείς το φορολογικό προφίλ αυτών των προσώπων. Καθώς κανένα από τα παραπάνω ποσά (μισθοί, τελετές, εισφορές κατοίκων) δεν δηλώνεται στην Εφορία, οι εν λόγω ιμάμηδες εμφανίζονται στα χαρτιά ως άποροι ή χαμηλόμισθοι.



Αποτέλεσμα; Εντάσσονται στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, επιβαρύνοντας τον Έλληνα φορολογούμενο, ενώ απολαμβάνουν και πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι εξ αυτών διατηρούν και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, κυρίως στον αγροτικό τομέα, αποκομίζοντας επιπλέον αδήλωτα εισοδήματα.



Εκκωφαντική η ανοχή της Πολιτείας – Τα ερωτήματα προς την ΑΑΔΕ



Τα ευρήματα της έρευνας γεννούν αμείλικτα ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής Πολιτείας. Πώς είναι δυνατόν, επί τόσα χρόνια, να λειτουργεί μια τόσο καλά οργανωμένη παράνομη δομή, με ιεραρχία, σφραγίδες, «ταρίφες» και διακίνηση μαύρου χρήματος, κάτω από τη μύτη των κρατικών αρχών; Η διαχρονική αδράνεια ή ανοχή των κυβερνήσεων επέτρεψε τη γιγάντωση ενός παράλληλου μηχανισμού που υπονομεύει τους θεσμούς του κράτους δικαίου και εκβιάζει Έλληνες πολίτες.



Πλέον, το μπαλάκι περνάει στις ελεγκτικές αρχές. Απευθύνουμε δημόσια τα εξής ερωτήματα στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):Γνώριζαν οι αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, την ύπαρξη αυτού του εκτεταμένου κυκλώματος αδήλωτων εισοδημάτων στη Θράκη;

Προτίθεται η ΑΑΔΕ, μετά τις σημερινές αποκαλύψεις, να διατάξει άμεσο φορολογικό και περιουσιακό έλεγχο (πόθεν έσχες) στους εμπλεκόμενους, καθώς και διασταύρωση των στοιχείων τους με τις λίστες των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος;



Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να αποδείξει ότι στη Θράκη ισχύουν οι νόμοι του ελληνικού κράτους και όχι οι άγραφοι νόμοι των παρακρατικών μηχανισμών.



Πηγή: Δημοσιογραφική Έρευνα RodopiPress.gr Προέλευση: Κομοτηνή / Θράκη

Σχόλιο Σύνταξης



Η σημερινή αποκάλυψη του RodopiPress.gr δεν αφορά απλώς ένα σκάνδαλο φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης της προνοιακής πολιτικής, αλλά τον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας και της ισονομίας στη Θράκη. Τη στιγμή που οι νόμιμοι Μουφτήδες Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου λειτουργούν θεσμικά στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης και του Ν. 4964/2022, ένα παράλληλο παρακρατικό κύκλωμα κινείται ανεξέλεγκτα: μοιράζει «μαύρο» χρήμα σε κλειστούς φακέλους, εκβιάζει φιλήσυχους μουσουλμάνους συμπολίτες μας στα χωριά με την απειλή άρνησης ταφής των νεκρών τους, τελεί ανυπόστατους γάμους και την ίδια ώρα εισπράττει προνοιακά επιδόματα από το ελληνικό Δημόσιο ως «άπορο». Η Πολιτεία και η ΑΑΔΕ δεν έχουν πλέον καμία δικαιολογία άγνοιας: οφείλουν να αποδείξουν στην πράξη ότι στη Θράκη ισχύει το Σύνταγμα και ο νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας, προστατεύοντας πρωτίστως τους ίδιους τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες από τον εκβιασμό και την οικονομική αφαίμαξη.

Κάτω από τη μύτη των ελληνικών αρχών και με την εκκωφαντική ανοχή της Πολιτείας, λειτουργεί επί σειρά ετών ένας άρτια οργανωμένος παρακρατικός και παράνομος μηχανισμός. Τι απαντά η ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;