Ξύλο απέναντι απο το Εφετείο... Δέκα προσαγωγές από επεισόδιο οπαδών σε παρακείμενο καφέ...

Επεισόδιο μεταξύ οπαδών σημειώθηκε σε καφέ απέναντι από το Εφετείο Αθηνών, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με...



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν άτομα από δύο διαφορετικές ομάδες, ενώ στο σημείο προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.



Συγκεκριμένα, οπαδοί της ΑΕΚ και του Πανιωνίου συγκρούστηκαν έξω από το Εφετείο.



Όπως αναφέρεται, περίπου 20 άτομα οπαδοί της ΑΕΚ προσέγγισαν την παρέα των φιλάθλων του Πανιωνίου που ήταν έξω από μια καφετέρια και τους επιτέθηκαν. Αμέσως μετά το συμβάν οπαδοί του Πανιωνίου αποχώρησαν από το σημείο.



Παρενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 10 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ. Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Επεισόδιο μεταξύ οπαδών σημειώθηκε σε καφέ απέναντι από το Εφετείο Αθηνών, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή.