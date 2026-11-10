Βροχερός ο καιρός: Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία την Τρίτη

Βροχερός είναι ο καιρός το βράδυ της Δευτέρας (9/11) σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τα φαινόμενα μέχρι στιγμής να είναι ήπια. Η κακοκ...



Πού θα βρέξει την Τρίτη



Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 θα επικρατήσουν νεφώσεις στα περισσότερα τμήματα της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.



Τις πρώτες πρωινές ώρες, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τα Επτάνησα, καθώς και νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου.



Κατά τις μεσημβρινές ώρες, τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Κρήτης και στις Κυκλάδες.



Από το απόγευμα και μέχρι τις βραδινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, κυρίως στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν και την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.



Ενδεικτικά, θα κυμανθεί:



στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 13 βαθμούς,

στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 14,

στην Ήπειρο από 4 έως 18,

στη Θεσσαλία από 4 έως 16,

στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 19,

στην Πελοπόννησο από 6 έως 19,

στην Κρήτη από 14 έως 21,

στα Επτάνησα από 11 έως 18,

στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14,

και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.



Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.



Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι κυρίως δυτικοί, 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς.

Ο καιρός στην Αττική



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.



Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, ματαιώθηκε η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας στο προαύλιο του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με το Orange Press Agency, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.