Η ΜΕΤΑΠΟΛΘΙΤΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ... ΟΜΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ... ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ... ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΤΟΥ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑ...
ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΤΟΥ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΞΙΩΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΛΙΓΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΟΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ...ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΣΑΣ...
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